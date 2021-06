Heber convocará a todos los partidos para habilitar los allanamientos nocturnos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó este viernes que buscará una reunión con las bancadas de todos los partidos políticos para habilitar los allanamientos nocturnos, una iniciativa incluida en el plebiscito "Vivir sin miedo" que impulsó su antecesor, Jorge Larrañaga.

"El Uruguay precisa de allanamientos y tenemos que modificar la Constitución. Le he dado vueltas a ver si por el lado interpretativo se puede hacer. No lo puedo hacer", destacó el secretario de Estado en rueda de prensa en Florida.

"Quizás sea un momento para hacer una ley constitucional y plebiscitarla. Esto viene de 1830, cuando no había luz en la calle. Entonces el temor que había era que se dijera que era la Policía y se abriera la puerta y eran delincuentes, porque no había alumbrado público. Cambió algo el mundo desde 1830 hasta ahora...", destacó.

Para Heber "los allanamientos nocturnos son un debe". "He dicho y sigo insistiendo que la Policía de noche es ciega, sorda y muda. Mañana podemos estar viendo un asesinato o posible violencia dentro de una casa y no podemos ingresar (...) no puedo salvar una vida, no puede ese policía una vida. Fíjense lo absurdo que es", enfatizó.

Heber destacó además que "todo el mundo tiene allanamiento nocturno, con orden de juez, salvó Uruguay y Portugal".

"Los italianos, americanos, ingleses, países europeos que han consolidado sus democracias... ¿son menos democráticas esas sociedades porque tienen allanamiento nocturno? No, lo tienen para garantizar los derechos de la gente. Entonces yo quiero hablar con las bancadas", subrayó el ministro del Interior.

Estimó que luego del análisis al proyecto de Rendición de Cuentas y el cuesitonamineto a la Ley de Urgente Consideración (LUC) por parte del Frente Amplio se pueda dar una discusión. "Vamos a esperar que pasen estos episodios y que calmen las aguas, pero quiero con un mate de por medio hablar con todos los partidos políticos", dijo, y destacó que "hay proyectos de todos en esto, incluso del Frente Amplio".

El ministro remarcó que porque se haya plebiscitado en las últimas elecciones nacionales "no se puede plebiscitar de nuevo no es verdad" porque se pusieron a consideración "cuatro temas importantes" en la plataforma "Vivir sin miedo" que no alcanzó el 50% más uno de los votos para poder ser aprobado, aunque obtuvo con un 46,8% de los votos.

"Vamos a dejar un poco las cuentas de lado y hablemos realmente por cosas que importan a la sociedad", llamó el jerarca.