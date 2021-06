Heber sobre allanamientos nocturnos: "la Policía los necesita como el pan para combatir bocas de pasta base"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó este miércoles la Jefatura de Policía de Canelones y la Escuela de Policía de ese departamento y anunció en rueda de prensa que se creará una nueva Zona Operacional en Canelones, que cubrirá desde el peaje de Pando hasta el peaje de Solís.

Además, el ministro volvió a hablar sobre la necesidad de modificar la normativa uruguaya para realizar allanamientos nocturnos. "La Policía está ciega, sorda y muda de noche", comentó, y agregó que la Policía lo "necesita como el pan para combatir bocas de pasta base".



"Ya se superó la discusión de si hay que combatir el micro narcotráfico o no, porque este genera otro tipo de delitos, porque se paga la droga con robos y se difunde la delincuencia. Por lo tanto, en estos lugares donde se delinque tenemos que tener las armas jurídicas para poder ingresar", enfatizó Heber.



"Desde 1830 está en nuestra Constitución que no se puede entrar al hogar como un sagrado bien para preservar la intimidad. Otras épocas. Creo que esto lo tiene que analizar el Parlamento. Para mí tendremos que terminar con una reforma constitucional o una ley interpretativa, todavía no sabemos cuál es el camino", agregó.

El ministro reconoció que sobre este tema hay diferencias dentro de la coalición de gobierno, pero dijo que él lo quiere discutir. "Como esto recién se plebiscitó, no podría ser nuevamente plebiscitado, pero es otro proyecto", acotó.

Dijo también que ya ha planteado este tema a otros partidos políticos y que con los legisladores de la coalición hay voluntad de trabajar en el tema para llegar a un entendimiento. "Si hay voluntad podemos plebiscitarlo cuanto antes", afirmó.

Por otra parte, Heber habló sobre el trabajo de la Policía para encontrar a Andrea Panini, una argentina de 43 años, que desapareció el jueves pasado. "Se la vio por última vez en San Luis, y estamos procurando y haciendo todos los esfuerzos posibles para localizarla", comentó.



Cuando se le consultó si tiene alguna hipótesis concreta, respondió que esa tarea no le corresponde a él.



Al ministro también se le preguntó si está conforme con todos los jefes de Policía del país, a lo que contestó: "Sí. Muy conforme. Respaldamos a los jefes".



El lunes detuvieron al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado y un sargento para ser investigados por irregularidades en la función. En relación al hecho, contó que el jefe de Policía de ese departamento hizo una "gran colaboración" con la investigación y "estaba en pleno conocimiento".