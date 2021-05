"Hay orden de no aflojar": la frase que patentó Larrañaga y fue tendencia en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Conocido el fallecimiento de Jorge Larrañaga, el pasado sábado a sus 64 años por un paro cardiorespiratorio, las redes sociales se embanderaron bajo la frase "hay orden de no aflojar". Políticos y militantes hicieron tendencia ese hashtag (#HayOrdenDeNoAflojar).

También durante su velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos, distintos dirigentes políticos eligieron ese concepto para recordar al hasta entonces ministro del interior.

¿Dónde nació la frase? En junio de 2009, durante uno de sus últimos actos de campaña previo a la elección interna, Larrañaga dijo que "hay orden de no aflojar" porque "peleamos hasta lo último".



Luego, la volvió a utilizar en otras campañas e incluso siguió usándola mientras estaba ahora al frente del Ministerio del Interior. También llegó a escribirla en distintas oportunidades en redes sociales tras dar alguna información puntual respecto a su cartera.



Nicolás Martinelli, hoy asesor del presidente Luis Lacalle Pou, compartió en sus redes un video de un acto de hace dos años donde se ve a Larrañaga haciendo referencia a eso mismo.



"Me parece que hay que impartir la orden, la orden que siempre tenemos, la orden que siempre preside nuestros actos, que nos da alegría, fortaleza, nos tonifica, que nos determina, que nos proyecta, que nos impulsa... que es la orden de no aflojar. ¡De no aflojar, de no aflojar!", indicó Larrañaga.