Lacalle Pou: "Hay que hacerse cargo cuando se deja a los chiquilines sin comer"

El presidente Luis Lacalle Pou apuntó este martes de noche contra el paro de maestros convocado para este miércoles, luego de la polémica generada en torno a la alimentación escolar que será afectada por la medida.

"Hay que hacerse cargo siempre de todo. Hay que hacerse cargo de cuando se convoca a un paro y también cuando dejan a los chiquilines sin comer", destacó el mandatario en rueda de prensa desde el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV).

"Convocar a un paro es un derecho de los trabajadores", dijo el presidente, no obstante opinó que "en realidad se perjudica a quienes más tenemos que proteger, que es a los estudiantes. Se los perjudica desde el punto de vista de que pierden un día de clases y después se perjudica a un número importante de estudiantes que tienen en la alimentación escolar una de sus comidas más importantes del día, sino es la única".



"Decir que no se puede hacer una guardia gremial, en realidad lo único que tendría que hacerse es que vayan los que tienen que ir, que no son los educadores, sino la gente que trabaja cocinando, en los comedores", añadió el mandatario.



En referencia a la medida, acotó: "Mañana un sinnúmero de chiquilines que lo necesitan van a dejar de tener su alimentación porque hay un paro que no previó que los gurises que tienen que comer tengan esa asistencia".



Consultado sobre qué alternativas se podría haber tomado para evitar la situación que describió, dijo: "Todos sabemos que con el ticket alimentación no se llega adonde se tiene que llegar, no abarca lo que tiene que abarcar y es ilógico desde mi punto de vista que paguen los platos rotos, insisto, en este caso con la alimentación".



Por otro lado, el presidente fue consultado sobre si puede haber una baja de combustibles. "Estamos esperando el informe de la Ursea. A raíz del informe y el sistema que se votó unanimemente en la Ley de Urgente Consideración para establecer el precio de los combustibles es que lo vamos a decidir", respondió. "En pocos días sabremos cuál es el precio que vamos a tener en el surtidor", agregó.



Dijo que el mecanismo previsto en la LUC "tiene como fin que el gobierno pueda bajar los combustibles, ese es el fin último". Como "medio" y no como "fin", dijo que el sistema se "debe mejorar y perfeccionar, entre otras cosas con las ineficencias que puede tener el sistema para tener combustibles más barato".



Lacalle Pou también se refirió a la reciente reunión que mantuvo en Buenos Aires con su par argentino Alberto Fernández. Calificó de una "buena reunión" y que no tenía "ningún problema" con el mandatario de la vecina orilla. Dijo que en el encuentro hubo "más coincidencias que diferencias".



Respecto a la postura del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de que se redujera la cantidad de años del acuerdo del Estado con Katoen Natie, entre otros cambios, el presidente respondió que el Manini Ríos es "un socio de la coalición" y que si bien su voz "se escucha mucho más" por el integrar el bloque oficialista, destacó: "No quiere decir que siempre estemos de acuerdo".