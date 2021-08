Sanguinetti criticó paro de maestros porque "dejan a los chiquilines sin comer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti apuntó este martes contra el paro que convocó la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM - TEP) para este miércoles contra la Rendición de Cuentas, que hoy se votó en general, pero que continúa su análisis en la Cámara de Diputados. El sindicato de maestros harán un paro con movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

En diálogo con Informativo Carve, el secretario general del Partido Colorado señaló: "Todos estamos deseando más presupuesto, estamos batallando por obtener más presupuesto, siempre dentro de las limitaciones de una situación compleja, que si era compleja cuando se heredó se hizo más compleja con la pandemia".

"Los recursos no son ilimitados. Estamos de acuerdo en que hace falta, pero esto no es parando o generando las situaciones que se crean y después generando la situación como ha ocurrido una y otra vez en que dejan a los chiquilines sin comer en las escuelas como ha pasado", lanzó el exsenador colorado.



Tras el anuncio de paro, el viernes pasado, el presidente del Codicen, el colorado Robert Silva pidió que se realizara una guardia gremial durante el paro del miércoles al señalar que es "absolutamente imposible" la entrega de tickets alimentación a los niños que son usuarios de comedores escolares.



Sin embargo, poco después, el sindicato de maestros respondió por carta y rechazó ese pedido, además de insistir en que se entreguen tickets.



"Usted entenderá que no hay tiempo suficiente para discutir y adoptar por parte de maestras y maestros, funcionarios y funcionarias de todo el país una resolución de este tipo", señala la carta enviada este lunes por los maestros respecto a la guardia.



En referencia a los tickets, acotaron: "Últimamente se optó por el procedimiento de acreditar montos similares a un ticket de alimentación a esas familias, para lo cual ya se tiene experiencia suficiente para su resolución".