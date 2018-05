Para el expresidente José Mujica el problema de la inseguridad en Uruguay no se resolverá solo con una respuesta policial, ni a corto plazo.



“Había hasta una cultura en el campo del delito, cierto freno de valores de cosas que no existían o no se hacían”, dijo Mujica a Telenoche.



Además consideró que con la multiplicación del narcotráfico, “empezó a aparecer el sicariato” y eso llevó a “actividades que eran desconocidas en el campo delictivo de Uruguay”.

“Hay un grado de violencia difícil de contener que no creo que tenga respuesta policial”, sentenció.



Para Mujica, la inseguridad no es un problema que únicamente sufra Uruguay ya que “no se puede aislar al país de lo que está pasando en el mundo, en países desarrollados”.



"Si no hay un cambio cultural desde la base de la sociedad, las medidas represivas por si solas me parece que no alcanzan", finalizó.