Astori sobre Sendic: "Hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente"

El exministro de Economía y actual senador, Danilo Astori, habló sobre el exvicepresidente de la República Raúl Sendic, con quien participó días atrás de un Zoom organizado por el Frente Amplio de Argentina junto con otros dirigentes del partido. "Hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada, que pueda tener la oportunidad de recorrer otros pasos y enmendar su conducta", indicó este jueves Astori sobre Sendic.

El frenteamplista afirmó en diálogo con el programa Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí que no tiene "la menor duda de que la conducta ética de Sendic jugó un papel muy negativo y perjudicó al Frente Amplio". Además, recordó que fue "sancionado severamente" y que "no se conocen muchos casos en el mundo de un proceso que lo tuvo como protagonista y termina, prácticamente, con su destitución".



Sin embargo, entiende que no se lo puede "excomulgar" de la política.

Astori explicó que, aunque se diga que Sendic "hizo mucho daño al Frente Amplio", por lo que se lo sancionó "severamente", eso no se puede confundir con "una sanción de por vida y borrarlo del sistema político". El legislador aseguró que "no correspondería hacerlo".



Asimismo, comentó que se le puede dar una "oportunidad para que corrija su conducta, que tuvo graves fallas desde el punto de vista ético".

Sendic reapareció en un Zoom organizado por el Frente Amplio de Argentina después de un año y medio sin hacer militancia. Fue la primera actividad política en la que apareció junto a otros dirigentes de peso dentro de la izquierda, desde que se aprobó su inhabilitación en el Plenario del Frente Amplio por el uso que le dio a las tarjetas corporativas cuando fue presidente de Ancap.