Gustavo Leal: "Le pediría consejos a los que fueron ministros del Interior"

Gustavo Leal, actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y futuro ministro de esta cartera en caso de que Daniel Martínez resulte electo presidente, declaró este jueves que "no tendría problemas en incorporar" a su equipo a exministros del Interior.

En diálogo con el programa Quién es Quién, de Diamante FM y TNU, Leal dijo que tiene la "intención", en caso de que el Frente Amplio gane el gobierno y resulte nombrado ministro, que en la "transición" se "pueda reunir con todos quienes fueron ministros del Interior desde el retorno democrático. ¿Para qué? Para escuchar, para tener sus consejos, porque es un ministerio muy complejo y creo que de todo se aprende y no creo en los superhéroes, que saben todo", subrayó.



El funcionario del Ministerio del Interior negó que exista una "sensación térmica" frente a la situación de inseguridad pública. "Yo asumo de que el Uruguay tiene un problema de seguridad y que es real, que está basado en hechos concretos y que eso también genera una preocupación importante en las personas y que las personas hemos cambiado los hábitos de vida en función de esos problemas de seguridad", destacó.



Consultado sobre si puede prometer que le va a poder "sacar el miedo" a la gente de salir a la calle, respondió: "Ese tipo de declaraciones son para personas que creen que la construcción de la seguridad es mágica, yo creo que ese tipo de promesas no son razonables de formularlas de esa manera".



Respecto a si considera que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es el mejor que ha tenido Uruguay, Leal respondió: "No me dedico a calificar ministros". En tanto, destacó que durante su gestión hubo "una transformación muy importante de la policía" y contó que hace 10 años "uno iba a la seccional y le tomaban la denuncia en un cuaderno". Respecto a si cree que fue un error la promesa de que en el período 2015 - 2020 existiría una baja del 30% de las rapiñas -promesa de campaña del presidente Tabaré Vázquez previa a su segunda administración, dijo: "No sé, la ciudadanía lo va a valorar".



Leal entiende que en caso de ser ministro del Interior "no" agarraría un "fierro caliente" sino "un ministerio muy complejo en el cual tiene un desafío enorme de poder tender puentes con el resto del sistema político". Agregó que su actitud es "tratar de colaborar en que los temas de seguridad puedan ser parte de una estrategia de Estado".