Según Gurméndez, "hubo muchos años de secretismo y opacidad" sobre el Antel Arena

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, asistió este miércoles a la Cámara de Senadores en el marco de la interpelación al ministro de Industria por el Antel Arena. Más tarde, el jerarca brindó una conferencia de prensa donde aseguró que el proyecto costó tres veces más de la estimación original, y que los procesos de compra se manejaron con "reserva y secretos". Al mismo tiempo aseguró en su cuenta de Twitter que "hubo muchos años de secretismo y opacidad".

También informó en el Senado, según contó el propio Gurméndez, que el proyecto fue manejado con "gran improvisación, y una falta de planificación, cronogramas, control y ejecución presupuestal". Asimismo indicó que hubo "severas observaciones" en los procedimientos de compra realizados por el Tribunal de Cuentas.



Por otra parte, criticó que "durante los casi ocho años en los que se desarrolló y operó el proyecto", el órgano de auditoría interna de Antel no llevó adelante ningún trabajo ni inspección. Fue después de la elección nacional de 2019 que se realizó una "auditoria de alcance limitado".



En esa línea, indicó en su cuenta de Twitter que la "funcionaria a cargo de la División Auditoría Interna en el período de ejecución del Antel Arena, al ser revocada dicha asignación de tareas, pasó a desempeñar tareas en la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo".



Consultado sobre la posibilidad de recuperación del dinero invertido en la obra, Gurméndez respondió que "no se puede hacer magia". También comentó que "no da ganancia", y que las proyecciones del proyecto son "un poco ilusas o de excesivo optimismo" que "no coinciden con la realidad".



"Cuando en una concesión a uno le dan un plazo obtener un retorno económico, si al inicio se desvía tres veces más de la inversión inicial, recuperar esa inversión está ya zanjado desde el primer día", agregó.