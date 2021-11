Senadores del FA explicaron los motivos por los que decidieron no asistir al llamado a sala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no presentarse en en el llamado a sala que se está llevando adelante en el Parlamento por la obra del Antel Arena. El principal motivo: “señal de protesta institucional”, explicaron en una carta enviada a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón.

Los legisladores indicaron que es “un asunto del pasado que fue discutido durante varios años, que dio lugar a interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorias, pedidos de informes con respuestas a los mismos, entre otros por el propio Tribunal de Cuentas en 2019”.



“Solo un objeto mediático de distracción política puede explicar, a nuestro juicio, un despropósito de esta naturaleza”, indicaron y agregaron que “cualquier debate como el que se promueve puede aparecer como una presión indebida”.



En esa línea, los senadores del FA recalcaron que este accionar “no solamente desprestigia al Parlamento sino que afecta la imagen de una empresa pública ejemplar como Antel”.



Además de la carta, la bancada también realizó una conferencia de prensa afuera de la cámara, para dejar en claro sus motivos. "Nos parecía que participar de este escenario era, de alguna forma, legitimar el mecanismo", indicó el senador Oscar Andrade.



"Después de una larga deliberación entendimos que la mejor forma de respuesta, una forma que intenta marcar nuestro rechazo a la mala utilización de las instancias legislativas, era no legitimar con nuestra presencia una instancia de estas características", agregó.

Oscar Andrade. Foto: Leonardo Mainé.

Al respecto a los dichos del senador Jorge Gandini, quien aseguró que sin la presencia de la bancada frenteamplista la expresidenta de Antel, Carolina Cosse, "no tendrá quien la defienda", Andrade indicó: "Esto demuestra que la actividad tiene un solo objetivo que no es la defensa de Antel, de las empresas públicas, del interés general. La actividad tiene un único interés, que es atacar a Carolina Cosse", consideró.



Por su parte, Mario Bergara consideró "insólito" que la explicación del oficialismo para realizar el llamado a sala sea para "darle estado parlamentario al tema". "En su momento, cuando correspondía, tuvo estado parlamentario. Hubo pedido de informes, convocatoria a la entonces ministra Carolina Cosse y una interpelación en el Senado. Vaya si tuvo estado parlamentario en el momento en el que correspondía", dijo.



Por último, expusieron el caso del ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, en el marco de la comisión investigadora que evaluó las compras realizadas por la cartera desde 2010 y que finalizó ayer martes: “Ya tuvimos que afrontar una macro-ley de Urgente Consideración, una auto-interpelación en la Cámara de Diputados y estamos asistiendo a una Comisión Investigadora en la cual el investigado reviste al mismo tiempo de acusador”.



"Esto que no tiene ningún sentido, esta auto interpelación qué sentido tiene dado que hay una denuncia penal. Por qué no se deja trabajar a la Justicia penal?, ¿tiene algún de alguna presión indebida al proceso judicial? Estos son fundamentos potentes que justifican que nosotros no avalemos esta instancia", dijo.