"Guerra" dentro de AFE; vice colorado acusa de "abuso de funciones" a presidente blanco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Gritos en las sesiones de directorio registradas en grabaciones, falta de diálogo, decisiones tomadas sin aviso, actas atrasadas sin aprobar y acusaciones de abuso de funciones de parte del vicepresidente de AFE a su presidente. Esto es solo parte de la “guerra” interna que viven blancos y colorados dentro de la empresa ferroviaria.

El vicepresidente y representante del Partido Colorado, Gustavo Osta, aseguró a El País que el relacionamiento con el presidente de AFE, Miguel Vaczy -designado por el Partido Nacional- es “complejo y malo”.



El colorado remarcó que la falta de diálogo y las descoordinaciones entre los dos socios de la coalición “multicolor” dificultan la obtención de mejores resultados en la empresa pública. Esta realidad es observada, también, por el director Wiliams Kelland, quien ocupa ese puesto en representación del Frente Amplio.



Osta ya trasladó sus quejas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado el año pasado, según informó en noviembre el Semanario Búsqueda. “Está más para Martini Pregunta que para gobernar una empresa de trenes”, dijo Osta en esa reunión en referencia al jerarca blanco, aludiendo al antiguo certamen televisivo de preguntas y respuestas transmitido por Canal 12.

Lejos de mejorar el relacionamiento entre el colorado y el blanco, la situación se complicó aún más en las primeras sesiones de directorio en 2021. Es que el vicepresidente acusó al presidente de incurrir en abuso de funciones.



Osta apuntó contra Vaczy por una ocupación de terrenos de AFE en Soriano. El 21 de enero, el vice dijo en la sesión del directorio que un edil de Soriano le informó sobre la decisión de AFE de dar una prórroga a ocupantes ilegales en algunos terrenos.

“El reglamento y la Ley Orgánica obliga a que si se toma ese tipo de resoluciones el presidente debe dar cuenta en la primera sesión al directorio para su ratificación. Parece que esta no es la forma de funcionar. Como integrante del directorio, no puedo enterarme por la prensa que se tomaron resoluciones que no pasaron por el directorio, y que tampoco están en el orden del día, y que si el disidente no las plantea no se ponen”, detallan las actas de AFE.



Osta remarcó que deja constancia de la “irregularidad” ya que en los aspectos formales puede haber responsabilidad administrativa y “hasta penal”.

“El abuso de funciones existe, no es solamente para temas económicos, es abusar de las funciones que se tienen. Como esto está reglamentado, hay que actuar de acuerdo a derecho”, advirtió, según relatan los documentos de AFE.



El representante colorado dijo a El País que la situación por momentos se hace “insostenible” dentro de la empresa pública. “Es una relación compleja que no nos ha permitido funcionar de mejor manera para tener los mejores resultados. Me encuentro con que hay una actitud de desconocimiento y que se es poco amigable conmigo, que soy su socio de la coalición de gobierno. Obedece a su inexperiencia, falta de conocimiento del Estado y de cómo funciona la coalición”, dijo Osta en referencia al presidente de AFE.

Esto ha llevado a que muchas veces el presidente blanco vote con el representante del Frente, que ingresó al directorio por el grupo de Fernando Amado. Kelland, que en el pasado militó y fue edil de Soriano por el Partido Colorado, dijo que ese mal relacionamiento se palpa en cada reunión.



“La relación no es buena, y han habido enfrentamientos a nivel de directorio. Eso consta en actas. Hubo un atraso en las actas porque también hay discursos de Osta de hora y pico. El jueves (por hoy) vamos a aprobar una cantidad de actas y cualquiera que las lee se da cuenta que es una guerra”, comentó Kelland a El País.

Sin embargo la visión de Osta y Kelland no es compartida por el presidente de AFE. “En toda empresa siempre van a haber diferencias, lo que quiero dejar bien claro es que no existe una crisis en la coalición ni en el funcionamiento de AFE. Es un funcionamiento correcto, más allá de que puedan existir diferencias en el ámbito de directorio. Y estas no son sobre temas troncales de AFE, son más bien administrativos. Soy una persona transparente y las puertas de mi despacho están abiertas para cualquiera que quiera venir a plantear algo. Jamás confronto, lo mío es el diálogo”, comentó a El País el presidente.

El vice, en tanto, insistió en que el relacionamiento con Vaczy es nulo, al punto de que este nunca lo llamó por teléfono. El blanco dijo que sí lo llamó cuando falleció su madre, pero que el resto de los temas prefiere tratarlos cara a cara.