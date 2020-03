Grecco: "Va a ser necesario avanzar hacia una medida que lleve a un aislamiento individual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

En el encuentro Lacalle Pou expuso “la compleja situación que es para un gobierno cualquiera del mundo de tomar decisiones sobre los temas de los que estamos hablando”, según comentó Grecco en rueda de prensa a la salida.



“No podemos desconocer que acá lo que se haga tiene un altísimo impacto social, ya sea tomar una medida como la que se ha planteado o no tomarla y exponernos a que el impacto a nivel sanitario sea mayor al que pensamos que puede ocurrir. En ese sentido, el justo equilibrio es algo difícil de encontrar”, agregó.



El viernes pasado el SMU planteó una recomendación de tres etapas para prevenir el avance del nuevo virus, que incluye cuarentena general hasta el 12 de abril.



Además, contó Grecco que el SMU "está alineado con las líneas estratégicas de gobierno para ir profundizando las medidas de distanciamiento social. No me corresponde a mí hacer anuncios en ese sentido y no lo voy a hacer". Asimismo, apoyarán las "acciones sociales para prevenir el impacto que esto tenga, particularmente en los sectores más vulnerables".



Consultado sobre si el virus está circulando por fuera de los focos epidémicos respondió que tienen “el convencimiento de que esto es así”. Además, dijo que uno de los problemas que se planteó es “la necesidad urgente de aumentar la capacidad de diagnóstica diaria” ya que entienden que es un “elemento clave” para afrontar la pandemia.



Luego, cuando se le preguntó por la capacidad de testeo respondió que, de acuerdo a la información que brindó Salinas en la reunión, se realizan “unos 200 tests por día”. Además, dijo que piensan que se deben realizar más, “particularmente para enfrentar el pico que inminentemente esperamos que llegue en las próximas dos semanas”.



“Creemos que va a ser necesario avanzar hacia una medida que lleve a un aislamiento individual, extremo, contemplando las necesidades básicas de la población”, agregó.



En cuanto al sistema actual, comentó que “está preparado para recibir una primera ola de pacientes” que piensan que llegará “en el trascurso de las próximas semanas”.