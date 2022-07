Gobierno sale a buscar inversores para Envidrio: ¿de dónde muestran interés?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Envidrio S.A., la empresa de producción de envases de vidrio que impulsó el expresidente José Mujica, cerró sus puertas después de muchas idas y vueltas y un procesamiento sin prisión del exdiputado del MPP Daniel Placeres. Ahora, el gobierno impulsa que se vendan los activos de la compañía. Desde hace unos meses que se buscan inversores a través de Uruguay XXI y hay varios interesados con diferentes niveles de acercamiento al proyecto.

En octubre de 2020 se decretó la liquidación de Envidrio S.A. Ahora se abrió una licitación para los activos de la compañía y, con ese dinero, se le pagará a los acreedores en el “orden de preferencia que marca la ley y hasta donde alcance”, comentó a El País Gabriel Ferreira, de la Asociación Uruguaya de Peritos.

La base es US$ 6 millones más IVA, es decir, US$ 7.320.000. Las empresas podrán presentar sus ofertas el 29 de agosto entre las 13:00 y 15:00, y no se sabrán las propuestas de manera oficial hasta que se abran los sobres. Ferreira explicó que es “altamente improbable que se pueda cancelar” toda la deuda. “Se venden los bienes en función de lo que valen, no se puede intentar vender en función de lo que se debe porque se fracasaría”.



Por su parte, el ministro de Ambiente Adrián Peña dijo a El País que le plantearon a Uruguay XXI la importancia que tiene para el gobierno encontrar inversores. Además, aseguró que se comunicó “varias veces” con el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, para ver cómo venía el proceso.



El gerente de proyectos de inversión de Uruguay XXI, Álvaro Brunini, contó que el acercamiento de las compañías está en “diferentes estados”. Y añadió: “Nosotros sabemos que los procesos de toma de decisión llevan tiempo, y por eso empezamos con la búsqueda ya hace algunos meses. Creemos que van a haber empresas que presenten al llamado y por eso estamos bastante confiados en que esto culmine de forma exitosa”.

La búsqueda continúa. “Por un lado, identificamos empresas en el exterior de este rubro o cercanos a través de bases de datos que tenemos. Después identificamos contactos y posteriormente los contactamos por diferentes medios digitales. Aparte del trabajo a través de las embajadas” fuera de Uruguay, comentó Brunini.



Hay interesados pero “después, obviamente, tendrán que concretar su interés realizando una oferta y cumpliendo con las condiciones que están en el pliego del llamado”, añadió.



Ferreira comentó que tuvieron “al menos cinco visitas” desde que iniciaron el proceso. “Se ha acercado gente a ver la planta de Chile, de Brasil, de Argentina. Y también hemos tenido contacto de Estados Unidos y de España, por ahora solo virtual”.



En ese sentido, contó que “quienes utilizan envases de vidrio” en el país les “hicieron llegar su preocupación de que se reflotara” la fábrica, y que Fábricas Nacionales de Cerveza tiene “preocupación”. “Uno ve que hay interés en que salga y que habría mercado, por lo tanto, somos moderadamente optimistas de llegar a buen puerto con el proceso”, sumó.



El ministro colorado explicó que el vidrio está sobre demandando. Hay compañías en Uruguay que se tienen que “juntar para llegar a un volumen más o menos razonable” e “ir a la cola para poder comprar” en el exterior. No obstante, aclaró que el nivel de producción “superaría la demanda local” y podría “vender al exterior sin ningún tipo de inconveniente”.