Gobierno firmó la habilitación para las obras de construcción del tren de UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) firmó hoy la habilitación ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que finalmente autoriza el inicio de las obras del Ferrocarril Central que pretende utilizar la empresa finlandesa UPM.

En la Dinama se informó a El País que ayer en la tarde se aprobó el informe técnico y que solo restaba la firma del ministro interino de Medio Ambiente, Jorge Rucks. Este hecho se dio horas más tarde, según confirmó Alejandro Nario, titular de la Dinama, en el programa radial Así nos va (850).



"No se puede decir el contenido porque hasta que no se notifique al Ministerio de Trasporte, que es el que tienen que tener la información de la resolución ministerial, no se hace público", indicó Nario y agregó que quedó "conforme" con el informe técnico.



Hace meses que funcionarios del Mvotma tenían en suspenso la certificación ambiental como medida de un reclamo laboral con la cartera.

La semana pasada Presidencia había declarado de “urgente ejecución” las obras de UPM por lo que ya no son necesarios los resultados de los informes sobre impacto territorial que debía analizar y presentar cada intendencia por el impacto de las obras.

La situación generó malestar ayer en el colectivo “Por el costado de la vía”, un grupo de vecinos que son afectados por la proximidad que mantienen sus viviendas con respecto al trazado de las vías férreas.

Paralelamente, la oposición evalúa convocar a los ministros vinculados a las negociaciones con UPM al Parlamento en régimen de Comisión General luego de que el Poder Ejecutivo excusara a integrantes del gobierno de comparecer en una comisión de Diputados.

El diputado del Partido Colorado Ope Pasquet tiene intenciones de presentar la convocatoria, informaron a El País fuentes políticas.