Gobierno dijo que elecciones legislativas en Venezuela carecieron "de garantías mínimas"

El gobierno uruguayo dijo que las elecciones legislativas que ayer se desarrollaron en Venezuela carecieron "de garantías mínimas de transparencia".

En el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores este lunes, el gobierno hizo hincapié en que siguió con "suma atención y preocupación el proceso de elecciones legislativas" en Venezuela y que "dicho acto electoral no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia para que la voluntad del pueblo venezolano en su conjunto se vea fielmente reflejada en las urnas".

Venezuela votó a cuentagotas ayer en unas elecciones legislativas que convocaron a más de 20 millones de ciudadanos y que se celebraron pese al rechazo de la Asamblea Nacional, de clara mayoría opositora, y buena parte de la comunidad internacional. En las principales ciudades de Venezuela, más del 80% no acudió a votar. Las elecciones servirán para ocupar los 277 escaños que tendrá la Cámara desde el 5 de enero de 2021.



El gobierno uruguayo remarcó que la "preparación y desarrollo de estos comicios se apartó de los estándares internacionales", ya que "la inexistencia de órganos de contralor independientes e imparciales en el país y por no regir actualmente en Venezuela el estado de derecho y la separación de poderes".



Asimismo, Uruguay instó nuevamente a "la necesidad de que gobierno y oposición encaren un proceso de diálogo amplio, con participación de todos los actores y acompañamiento de la comunidad internacional, orientado a lograr una salida pacífica a la grave crisis política, económica y humanitaria que afecta al país, en especial a los sectores más vulnerables de su población".



El actual gobierno uruguayo ya manifestó en otras oportunidades sus discrepancias con las autoridades de Venezuela. Luis Lacalle Pou, presidente de la República, no invitó a Nicolás Maduro a su asunción el pasado 1 de marzo. "Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo, es mi persona que tomó la decisión", dijo.



En ese entonces, el mandatario aclaró: "Que uno tenga relaciones comerciales por el interés comercial es distinto a valorar que se violan los derechos humanos, entre otros países, en Venezuela".



Unión Europea "no puede reconocer" resultado de elecciones en Venezuela

Las elecciones legislativas en Venezuela no cumplieron con "estándares internacionales mínimos" y por ello la Unión Europea no puede reconocer sus resultados, anunció este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Tras recordar que la Unión Europea había trabajado mucho para que las elecciones fuesen inclusivas y "crear condiciones para que la oposición participe", Borrell dijo que el bloque "no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente".



La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dicho también que desconocerá el resultado.