Giro en ley forestal: reparos de Danilo Astori al plan de Cabildo Abierto

El tema de discusión es la normativa que regula la actividad forestal en el país. Pero de fondo, el enredo político constituye un debate sobre quién defiende a los productores chicos, y quiénes están del lado de las grandes empresas y corporaciones. Así lo ven los dirigentes de Cabildo Abierto, y por eso están dispuestos a ir hasta el final con su proyecto de ley que regula la actividad forestal.

Pero ahora el enredo no solo está dentro de la coalición de gobierno. También en la interna del Frente Amplio, ya que uno de sus sectores, Asamblea Uruguay -liderado por Danilo Astori-, tiene reparos respecto al proyecto, ya que entiende que se debe volver a analizar el escenario de la actividad productiva luego del decreto que presentó ayer el Poder Ejecutivo y que contiene más restricciones a la forestación.



A pesar del anuncio de los ministros Adrián Peña (Ambiente) y Fernando Mattos (Ganadería, Agricultura y Pesca), Cabildo Abierto tomó la decisión de no quitar el pie del acelerador. Dicen que no es suficiente, y que para estos temas se necesita una ley sí o sí, subrayan sus legisladores.



Es por eso que los liderados por Guido Manini Ríos mantienen su estrategia de alianza con los senadores del Frente Amplio, para poder aprobar el proyecto de ley que fue votado en Diputados, sin el apoyo ni la recomendación de sus compañeros de la coalición.

Incluso saben que todos esos esfuerzos políticos, horas de discusión, redacción y negociación, serán tirados a la basura cuando el presidente de la República cumpla con su palabra de vetar la ley si es que efectivamente logra ser aprobada en el Senado con los votos de Cabildo y el Frente.



De todos modos, el veto no afecta los planes del partido de Manini Ríos. Los cabildantes quieren cumplir con su trabajo y mandar un mensaje a su electorado de que “están del lado del protector chico, y no de las grandes y poderosos empresas”, que “quieren reglas de juego iguales para todos los productores”. Así lo explicó el senador Guillermo Domenech, quien aseguró que aun con el veto de Lacalle Cabildo seguirá en la coalición. “Pero estaremos cumpliendo con nuestra filosofía y nuestros votantes”, afirmó.



Los senadores de Cabildo estaban dispuestos a votar el proyecto de ley ayer y pasarlo al plenario para que se convierta en ley. Sin embargo, la ausencia del suplente de Astori los llevó a postergar la votación, que finalmente ocurrirá mañana.

La bancada frenteamplista valoró positivamente el decreto que suma restricciones a la actividad forestal pero entiende que se complementa con la ley, y por eso mantienen la idea de prestarle votos a Cabildo.



En el oficialismo valoran esa movida política como una forma de generar “una cuña” a la interna de la colación”.



Ayer la bancada de la coalición de izquierda reafirmó su idea de apoyar el proyecto. Pero en los últimos minutos el senador Astori conversó con algunos de sus correligionarios para analizar otra vez el escenario. Sin su voto, el proyecto de ley de Cabildo no tiene la mayoría para ser aprobado.



“Hay una posición del Frente tomada. El proyecto tiene problemas y desde Asamblea Uruguay propusimos otros caminos. Con este decreto que se presentó hay una posibilidad de buscar acuerdos que, por un lado, tengan en cuenta las posiciones que se han defendido en el proyecto de ley; y por otra parte, tengan en cuenta que limitar simplemente por una ley la posibilidad de definir la superficie forestal del país no es la mejor solución desde el punto de vista productivo”, dijo Astori en conversación con El País.



El senador agregó que con la nueva normativa que presentó el gobierno se abren nuevas conversaciones. “Yo no creo que haya una definición a corto plazo sobre el proyecto. La verdad es que tengo mis reparos por razones productivas y de conveniencia para la economía nacional. Creo, personalmente, que dadas las circunstancias, con el anuncio del decreto, se genera una situación política que hace difícil que se apruebe el proyecto”, remarcó.

Las diferencias

El decreto de Presidencia establece un registro ambiental para las plantaciones forestales de menos de 100 hectáreas. A su vez, se declaran sujetas a autorización ambiental especial las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en suelos que ya estén forestados. Al registro se deberán presentar los interesados en emprender una nueva plantación forestal de entre 40 y 100 hectáreas.



Otro de los puntos que se agrega es que el proyecto forestal no podrá intervenir en ecosistemas definidos como prioritarios desde lo ambiental. Allí se incluyen montes nativos, humedales, roquedales o arenales.



Peña dijo en conferencia que esta nueva reglamentación es “más restrictiva” que el propio proyecto de ley presentado por Cabildo, y “da garantías” desde lo ambiental.



El proyecto de Cabildo aprobado en Diputados con los votos del FA determina que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10%”.



La norma con media sanción limita los suelos de prioridad forestal. Para blancos y colorados, se determinan modificaciones a las reglas del juego que han pasado por todos los partidos políticos, además de exponerse a reclamos legales de parte de los productores.

Los protagonistas de la discusión hoy



Adrián Peña

Ministro de ambiente

“La ley (forestal) del año 87 se ha constituido en una verdadera política de Estado. Este decreto es la prueba evidente de que no se necesita nueva legislación para ajustar los criterios”.



Danilo Astori Senador del frente amplio

“Yo no creo que haya una definición a corto plazo sobre el proyecto. La verdad es que tengo mis reparos por razones productivas y de conveniencia para la economía nacional”.



Guillermo Domenech Senador de cabildo abierto

“Parafraseando al prócer (José Artigas), la probidad de los hombres es muy veleidosa. Hay que ponerle el freno de la ley”, dijo para fundamentar que no alcanza con un decreto.