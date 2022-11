Gerardo Sotelo se tomó días de licencia, tras polémica por tuit sobre elecciones en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la polémica por su tweet sobre las elecciones de Brasil, el presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, se tomó unos días de licencia de su trabajo, según supo El País, en base a fuentes del Partido Independiente, que aclararon que Sotelo sigue desempeñando algunas tareas en forma remota.

Esta decisión trasciende luego de rumores de que el jerarca había presentado su renuncia al cargo.



"Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina", escribió Sotelo este domingo en referencia al ganador Lula Da Silva y su contrincante Jair Bolsonario. "Mamita", remató la publicación que causó la controversia.



"La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa", escribió poco después Sotelo para luego añadir: "Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas".



La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas. https://t.co/AK3AGyaudJ — Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 31, 2022

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo ayer a El País que el tuit de Sotelo "fue un error importante por la función que ocupa". "No nos representa, ni al partido ni al gobierno", destacó.



Además, según pudo saber El País en su momento con base en fuentes del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, "no se comunicó con Sotelo" pero la molestia es grande: "amarilla con pecas", fue la expresión alusiva al lenguaje futbolístico.