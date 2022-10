Molestia en el Ejecutivo por tuit de Sotelo; no representa "ni al partido, ni al gobierno", dijo Mieres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No nos representa, ni al partido ni al gobierno", respondió a El País el dirigente del Partido Independiente y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sobre el tuit de su compañero de partido y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, tras las elecciones de Brasil.

"Fue un error importante por la función que ocupa", expresó Mieres y recalcó que a nivel personal, encuentra que ante la victoria electoral de Lula da Silva "lo principal es valorar y destacar cómo en una elección ajustada hay una elección tranquila y con un resultado claro que fortalece la democracia. Hay que saludar al nuevo gobierno y esperar una relación de diálogo entre ambos países".



Según pudo saber El País con base en fuentes del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, "no se comunicó con Sotelo" pero la molestia es grande: "amarilla con pecas", fue la expresión alusiva al lenguaje futbolístico.



La respuesta de Mieres se da luego de que su compañero de partido, Gerardo Sotelo, realizara una polémica publicación en su cuenta de Twitter. "Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina", escribió en referencia al ganador Lula Da Silva y su contrincante Jair Bolsonaro. "Mamita", remató.

Tras múltiples reacciones de rechazo, el jerarca expresó que empleó tales calificativos para Lula y Bolsonaro porque así se habrían acusado entre ellos durante la campaña.



"La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa", escribió Sotelo para luego añadir: "Si alguien no lo comprendió así, reciba mis disculpas".

La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas. https://t.co/AK3AGyaudJ — Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 31, 2022

Repercusión política

El senador del Frente Amplio Mario Bergara dijo que esta semana desde su bancada se analizarán los dichos de Gerardo Sotelo, que calificó de "muy desubicado".

"Cuando uno es jerarca público, hay ciertas libertades que no tiene. Que tiene que actuar con la con la responsabilidad de ser un jerarca público. Hay cosas que, por más que uno la piense, no las puede hacer públicas de esa manera. Fue muy inconveniente, sin duda. Nosotros incluso a nivel de la bancada en estos días vamos a estar analizándolo porque, evidentemente, fue muy desubicado ese ese tuit", detalló en diálogo con la prensa.



"Marca un riesgo también en lo que son los vínculos. No podemos tratar de esa manera. A a ver, hubo un insulto directo al que ganó y al que perdió, a los dos. Cuando uno es jerarca público tiene que ser muchísimo más cuidadoso y responsable", cerró.