García: "Tenemos una mirada de futuro, pero también de respeto hacia el pasado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A días de la Marcha del Silencio y en el marco del Día del Ejército, el ministro de Defensa, Javier García, fue consultado este miércoles sobre si se ha podido avanzar en su mandato en la búsqueda de detenidos desaparecidos en la última dictadura (1973-1985).

"Como hemos hecho en estos dos años y poco, brindando todo el apoyo y toda información que a nuestras manos estuvo disponible, con el mayor de los respetos por la fecha y las familias", expresó el ministro en rueda de prensa.

"El 2 de marzo de 2020 cuando asumí dije que íbamos a trabajar, y así lo está haciendo todo el equipo del ministerio y todo el gobierno, por la unidad y por la paz de los uruguayos", remarcó.



"Paz hay cuando en las familias uruguayas todas hay paz. Mientras no exista esa paz en muchas familias, no estará completo ese valor", valoró en ese sentido.



García indicó que desde que asumió en la cartera han recibido "más de 200 pedidos de acceso a la información, más cantidad de pedidos de información en dos años que en los 11 años anteriores, donde fueron 180. Y hemos respondido más de tres cuartas partes de esos pedidos de acceso a la información, muchos de ellos vinculados a temas de derechos humanos y a pedidos de familiares, periodistas, organizaciones civiles".



"Nosotros entregamos mucha información que había sido solicitada en años anteriores, entre ellos muchos tribunales de honor. Y así va a ser porque lo manda la ley, pero también lo manda nuestras convicciones", remarcó.



A fines de agosto de 2020, se publicaron declaraciones del coronel (r) Gilberto Vázquez, en las que confesaba haber torturado y participado de hechos que terminaron en la desaparición de detenidos durante la última dictadura en Uruguay. Este material formaba parte de las actas a las que accedió el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, tras realizar un pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa.



Consultado sobre si se tiene más información relativa a este asunto, dijo: "Uno nunca puede descartar en la medida que uno tenga acceso porque en el trabajo llega a ella será el mismo procedimiento. Tenemos una mirada de futuro, pero también de respeto hacia el pasado".

Rendición y recambio

García adelantó que se van a rematar un "número importante" de vehículos para "renovar flota" y adquirir otros "más modernos y en mejor estado".



De cara a la Rendición de Cuentas, el ministro dijo que trabajan en una propuesta, pero adelantó: "De las cosas que aún no nos tienen conformes porque no hemos podido avanzar lo que queríamos es la materia salarial". No quiso precisar de cuánto sería el incremento solicitado, pero aseguró que trabajan en su pedido "hace tiempo" viendo "varias escenarios".



"El soldado es el servidor público más humilde de nuestra administración, a quien todos los gobiernos, de todo color político, recurrimos cuando las papas queman", remarcó el secretario de Estado, que nombró el rol por estas horas cumplieron los efectivos en los operativos del Plan Invierno.