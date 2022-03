García a Layera que apuntó contra la LUC: "Ahora desde un púlpito, nos dan clases; insólito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Defensa, Javier García, respondió este jueves al exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, quien indicó en una carta al semanario Búsqueda que la "represión" que surge a partir de los mecanismos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "deriva en un estado policial que no se corresponde con nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos".

"Ahora desde un púlpito, nos dan clases. Es insólito. Les recomendaría un poco más de recato y asumir el fracaso del cual fueron responsables y protagonistas", enfatizó García.

Consultado si es correcto que la LUC genera un accionar policial desmedido, como dice el exjeraca, el secretario de Estado dijo: "La LUC tiene resultados que son medibles. Están medidos por los mismos funcionarios públicos que medían los resultados de Layera, que decían que eran un desastre. No cambiaron los funcionarios, cambiaron las políticas y los responsables políticos de llevar adelante las decisiones".

"Esos funcionarios nos dicen hoy que con la LUC tenemos menos rapiñas, homicidios, hurtos. Aparte tenemos un intangible, pero tan importante, que es ahora el presidente y el ministro del Interior no tienen ningún tipo de prurito en defender a la Policía cuando actúa en nombre de la Constitución y la ley", añadió García, que luego subrayó: "Nuestro gobierno está orgulloso de la Policía". Advirtió que cuando un policía actúa mal "todo el peso de la ley para hacerlo responsable".



En rueda de prensa en el marco del 109° aniversario de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea Uruguaya, el ministro dijo que le llama "particularmente la atención" las reflexiones de Layera, dado que junto a otros dirigentes de la administración pasada, fueron "los principales protagonistas del desastre en materia de seguridad pública".



En esa línea, sostuvo que "llevaron adelante políticas que debilitaron a la Policía", esto con "prejuicios ideológicos", quienes "no supieron o no pudieron y son los responsables de la mayor crisis de inseguridad". Enfatizó que en los últimos 15 años "se multiplicaron los delitos, hubo récord absoluto de homicidios, rapiñas y hurtos" y lamentó que "ahora intenten dar clase".



"Tuvieron la oportunidad y fueron un fracaso", subrayó el ministro, que arremetió en ese sentido: "¿Cómo puede ser que den clases quienes tienen bajo su foja de servicio el récord de los peores delitos?".



Enfático, García dijo que la anterior administración de Interior tuvo como base "el prejuicio institucional que tuvieron a la Policía".