"GACH carcelario": Ministerio del Interior creó un grupo asesor en seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, conformó un Grupo Multidisciplinario Técnico Científico Honorario, similar al GACH pero relacionado a materia carcelaria, que tendrá como objetivo asesorar y generar insumos para el ministerio en temas criminales y penitenciarios, informó este jueves el semanario Búsqueda y confirmó El País.

La creación de este grupo ya había sido adelantada a El País por el ministro, durante una entrevista publicada en su edición del 27 de junio. En ese momento, Heber indicó que la Ley de Urgente Consideración (LUC) establece la creación de dos comisiones que al momento no se estaban aplicando.



Los artículos mencionados son el 87, que hace referencia a una "Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario", que busca establecer "metas a corto, mediano y largo plazo" y el 88, que menciona la creación de un "Consejo de Política Criminal y Penitenciaria", como un "órgano honorario asesor colegiado, integrado por tres representantes del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Educación y Cultura, uno de la Fiscalía General de la Nación y uno del Poder Judicial".



Este grupo honorario funcionará de la misma manera en la que se desarrolló el GACH generado por la pandemia. Quienes lo conformen "asesorarán en algunos temas que son de conocimiento de ellos, con la objetividad y con una mirada que no está en el territorio y en el trabajo diario", explicó el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Santiago González, a 970 Universal.



"Después será el equipo del ministerio el que decidirá las políticas que va a aplicar, pero siempre es bueno tener otra mirada. Se había votado en la LUC, pero no se había terminado de aplicar", informó.



El grupo está coordinado por Martha Valfre, directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. El resto de sus integrantes son los sociólogos María Noel Somer y Nicolás Trajtenberg (doctorado en Criminología por la Universidad de Cambridge), la psicóloga Natalia Bonilla, los comisarios mayores Gustavo Szasz y Luis Rodríguez de León, y dos jerarcas actuales del ministerio: Javier Donángelo, director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, y Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana.