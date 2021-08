Frente Amplio votará negativamente la rendición de cuentas y analizará caso a caso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio votará en contra de la rendición de cuentas y analizará "caso a caso que cosa podemos acompañar en la medida en que den soluciones a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y la pospandemia", según expresó el diputado Gustavo Olmos tras una reunión de la bancada opositora realizada este domingo.

"Estamos trabajando en la rendición de cuentas, una rendición que a pesar de que es del 2020, el 2020 no existe. Lo que hay son culpas asignadas por el gobierno del 2019 hacia atrás y expectativas de cosas que va a hacer a partir de este momento. Esas expectativas no tienen un plan concreto, un cronograma o recursos asignados", declaró Olmos tras la reunión.

Según Olmos "el discurso del gobierno es que cada cosa que no pudo hacer fue por la pandemia o por la herencia maldita" y que esta rendición "es coherente con el criterio del gobierno de que la prioridad absoluta es el ajuste fiscal. Hay recortes que fortalecen ese objetivo estratégico que tiene el gobierno".

El senador Enrique Rubio también se expresó tras esta reunión, a la que calificó como "un comienzo de coordinación entre la bancada de diputados y senadores". "No se es coherente con lo que se predicó en el pasado y tampoco se es consistente con la posibilidad de reactivar la economía como se está diciendo", afirmó.

Rubio además analizó que "el gobierno creo que hizo una predica que ahora no se corresponde con lo que está haciendo, está improvisando, haciendo ajustes. Dice que no hay recarga impositiva pero en realidad por la vía de los ajustes de tarifas está haciendo aumento de impuestos. No entiendo que en un sector prioritario como es el agro que haya este tipo de incrementos".

"Se incumplen promesas de campaña. Esa es exactamente la expresión. El Frente mostro en toda su gestión durante 15 años que uno tiene que tener políticas equilibradas", finalizó.