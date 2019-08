¿Habrá Ministerio de Cultura? “Difícil”, dicen en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La coordinadora de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Susana Pereyra (MPP), repasaba ayer la lista con los proyectos de ley pendientes para definir cuáles votarán antes del inicio del receso parlamentario el 15 de setiembre y cuáles dejarán para sesiones extraordinarias después de esa fecha. En eso estaba cuando recibió la llamada de El País para preguntarle si le darían prioridad al proyecto que crea el Ministerio de Cultura y Derechos Culturales a partir de febrero de 2021, que envió el gobierno la semana pasada al Parlamento.

“La verdad, soy honesta, no tengo visto ese proyecto, no está en la lista que tengo”, respondió Pereyra. Pero después agregó: “Si lo mandaron del Ejecutivo, lo vamos a ver sin duda. No sé cuándo ni cómo”. La iniciativa puede ser sancionada solo con los votos del oficialismo por mayoría absoluta, aunque afectará al próximo gobierno, que puede no ser del Frente Amplio.



El diputado frenteamplista Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) tampoco había leído el proyecto ayer de tarde, aunque conocía la idea. Pozzi adelantó que ve “difícil” llevar adelante el proyecto ahora y que se sorprendió por la propuesta. “Ni se me hubiera ocurrido que iban a hacer una cosa así”, afirmó. Y explicó sus razones: “Primero, porque legislativamente queda poco tiempo y, segundo, porque es bastante aventurado crear un ministerio sin saber quién gana las elecciones”.

El proyecto ingresó a la comisión de Educación y Cultura del Senado. La senadora Constanza Moreira, que integra la comisión, dijo a El País que la iniciativa está en el orden del día “después de otros proyectos” y dijo que le darán “el tratamiento que corresponde”. No confirmó si podrán sancionarlo en este período. En Artigas, donde participó de recorridas con el gabinete, la ministra María Julia Muñoz dijo a radio Uruguay que el proyecto de ley fue “trabajado” por todos los partidos con representación parlamentaria. Según Muñoz, “la cultura debe tener un lugar más destacado”. Más tarde la ministra dijo a El País que ya hubo contactos con la bancada para que sea tratado.

La exposición de motivos del proyecto menciona que hubo una ronda de contactos previa, convocada por el exsenador Marcos Carámbula, con los senadores Luis Alberto Heber, José Amorín, Pablo Mieres, Carlos Camy, Pedro Bordaberry y Constanza Moreira. Mieres confirmó a El País esas reuniones, pero dijo que fueron el año pasado. El senador está de acuerdo con la idea, pero se opone a votar una ley así en este momento. “Parece insólito, una insensatez, que se presente un proyecto ahora cuando el gobierno lo durmió durante meses”, explicó.



“Lo presentan a dos meses de las elecciones, no es pertinente porque lo va a tener que tomar el próximo gobierno”, indicó. Mieres entiende que el Ejecutivo “trancó” el proyecto y ahora quiere “dar una señal al mundo de la cultura” y lo hacen “porque están en un brete”. El candidato indicó que, por diferencias internas, el oficialismo no quiere votar un proyecto de ley que él presentó, que extiende los derechos de los autores e intérpretes de 50 a 70 años.



En la misma línea, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el proyecto es “absolutamente inoportuno e inconveniente a dos meses de las elecciones y a pocos meses de la asunción de un nuevo gobierno”. Y contó que en las coordinaciones de bancada “nunca se trató ni se dijo, no solo que era una prioridad, sino que lo iban a enviar”.

Pablo Da Silveira, futuro ministro de Educación y Cultura de Lacalle si gana, dijo a La Diaria que “no es una prioridad” para ellos crear un Ministerio de Cultura y sí de Medio Ambiente, “porque ahí tenemos una emergencia”.