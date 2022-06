Frente Amplio pidió tratar “inconductas” de Graciela Bianchi y esto replicó la senadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un fuerte cruce se suscitó ayer martes en la Comisión de Constitución del Senado entre la bancada del Frente Amplio, cuyos integrantes denunciaron violaciones a la Constitución por parte de la legisladora nacionalista Graciela Bianchi, y ella misma que también estaba en la sala. Según la oposición la senadora blanca cometió “inconductas” y ha obrado en forma contraria “al decoro” que deben tener los miembros del Parlamento.

La discusión se dio luego de que la legisladora elevara un pedido de informes para conocer la situación funcional de Mabel Mallo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), luego de que esta expresara críticas contra el presidente Luis Lacalle Pou, algo que fue informado por La Diaria. El tema no estaba en el orden del día, pero el senador Enrique Rubio pidió tratar una nota, presentada por los legisladores del Frente Amplio, en la que se advertía “el gravísimo tenor” de la solicitud de Bianchi.



El pedido de informes de Bianchi, que ella misma dio a conocer a través de Twitter, solicitaba, además de conocer sobre la situación funcional de Mallo, que se le dijera la cantidad de horas docentes que tiene , si “detenta algún otro cargo”, si “goza de licencia sindical” y si se le aplicó algún “proceso disciplinario”.



Por su parte la legisladora frenteamplista Liliam Kechichian subrayó que era una “prioridad” tratar el tema, “porque se han ido acumulando una cantidad de elementos”.

A su turno, Bianchi indicó que el asunto debería haberse tratado sin su presencia porque al tratarse una situación que la involucra, no podría votar. Y añadió, según la versión taquigráfica a la que accedió El País: “No sé si hay razones jurídicas y no se lo voy a preguntar a jurídica del Senado porque no necesito que me conteste otro abogado como yo, sino que tendría que pedírselo a algún catedrático, pero lo cierto es que la mayoría pierde un voto y esas cosas hay que tenerlas en cuenta, digamos que por ética”.



En tanto, Rubio aclaró que, “en lo personal”, no tenía “ningún problema en que la senadora esté presente, si no le causa violencia personal de algún orden”. Y aclaró que nadie quería “usar mayorías que no tiene —¡nadie quiere usar mayorías que no tiene!— porque eso” los “colocaría en un dilema insoluble”.

Ante ello, Bianchi replicó: “Yo no necesito ni siquiera fueros para decir las cosas, porque he dicho cosas muy fuertes desde dentro del gobierno del Frente Amplio y sin fueros. Lo que pasa es que jurídicamente no corresponde que yo vote cuando es sobre mí misma. ¡A ver si entienden!”.



Y agregó: “¿Creen —y con esto termino— que a mí me va a molestar lo que ustedes planteen? ¡En absoluto! El problema es que no debo, porque se estaría violentando un principio jurídico fundamental. ¿Cómo yo voy a decidir por mí misma? Si yo quisiera, si nosotros, los compañeros, quisiéramos, en este momento, decimos: ‘¡Vamos a votarlo ahora! Sin discusión, porque tenemos la mayoría’. Yo estoy acostumbrada a que se usen las mayorías así, ¡estoy acostumbrada a que se usen las mayorías así! Entonces, levantamos la mano y yo levanto la mano por mí misma. ¿Eso estaría bien?”



El Frente Amplio plantea que hay una violación del artículo 115 de la Constitución de la República. El senador Charles Carrera sostuvo en la sesión que "hay un tema de decoro. Hay un tema de utilización de las potestades que brinda la Constitución en forma exorbitante”.



La bancada de senadores del Frente Amplio “considera que la senadora Bianchi cometió algunas inconductas; esa es nuestra visión y tenemos todo nuestro derecho a presentarla. Y lo que planteamos en esa moción es que se corrija a la senadora, porque esta inconducta, entre otras, para nosotros es muy grave. Es muy importante la función que tenemos de legislar y de controlar, pero consideramos que no es adecuado cómo se está manejando, y eso hace al decoro, en nuestra opinión”.



“Nosotros sabemos que no tenemos los dos tercios de votos para corregir la conducta, pero sí queremos dejar sentado el lugar que ocupa cada partido político aquí. Por eso hicimos ese planteo y por eso fue que la bancada de senadores del Frente Amplio solicitó que se trate como asunto político”, agregó Carrera.