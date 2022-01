El Frente Amplio pide reacción por el aumento de caso; gobierno insta a no politizar el covid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cordialidad política en Uruguay permite que un presidente y dos expresidentes de distintos partidos se reúnan en un mismo evento. El frenteamplista José Mujica, el colorado Julio María Sangunetti y el actual jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, se saludaron sonrientes ayer en la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. Pero a la hora de marcar postura sobre la pandemia, los representantes de la coalición gobernante quedar de un lado y el opositor de otro.

El líder del MPP fue el primero en llegar y a su ingreso señaló a los medios de prensa que estaba preocupado por algunas iniciativas del gobierno. En concreto, dijo que tenía diferencias sobre la decisión del Poder Ejecutivo de destinar dosis para los extranjeros que llegan al país de vacaciones, siendo que -según el exmandatario- aún quedan “viejitos” sin vacunar. “Cuando eres viejo te agarra un viento en contra y te lleva”, insistió Mujica.



Luego, junto con su esposa, la senadora Lucia Topolasnky, pidió a la población uruguaya darse todas la dosis de refuerzo. “Hay que darse la cuarta, la quinta y la que venga”, dijo la exvicepresidenta.

El flamante presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también estuvo presente en el evento. En conversación con El País el dirigente de la coalición de izquierda manifestó su preocupación por la escalada de casos. “Como mínimo el gobierno debería volver a convocar al GACH. Hay un escenario de escalada y eso puede generar riesgo de colapso de servicios por la gente encuarentenada. En estos casos también es bueno reunir al sistema político, científico y social, para dialogar y analizar en conjunto”, declaró Pereira a El País.



Lacalle Pou prefirió no hacer declaraciones. En tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a El País que el Ejecutivo está constantemente monitoreando la situación.

Sobre las declaraciones de Mujica, en tanto, remarcó que la vacunación a extranjeros no genera problemas en el proceso de inmunización de los uruguayos. “Nosotros no vamos a hacer política con las vacunas. Es un tema demasiado serio. Se ha tenido un manejo responsable y así va a seguir porque es el mensaje que le queremos dar al mundo”, declaró el jerarca también durante el evento.



El intendente Enrique Antía, por su parte, dijo al ser consultado por la prensa que si Mujica tiene esa postura sobre la vacunación a turistas “entonces no quiere cuidar a la gente de Maldonado”. Y añadió: “Si los turistas se cuidan, la gente de Maldonado está cuidada”.

La vicepresidenta Beatriz Argimón también asistió a la inauguración del museo. Lo hizo con doble tapa boca e instó a la población a cuidarse: “No íbamos a escapar de lo que pasa en el mundo. Pero a enfrentarlo como sabemos hacer los uruguayos. A quienes no se dieron la tercera dosis que lo hagan y que tengan los cuidados que nos han indicado”.