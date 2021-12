“El Frente Amplio perdió las elecciones por no estar al lado de la gente”, dijo Ivonne Passada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ivonne Passada es la única candidata a la presidencia del Frente Amplio y considera que hay discriminación hacia la mujer en política, porque “los hombres no quieren compartir el poder”.

Para ella Fernando Pereira “se equivocó” al plantear que si ganaba designaría a una vicepresidenta joven, menor de 40 años. Opinó que las discusiones en cuanto a si su fuerza debe correrse más hacia la izquierda hay que plantearla en la orgánica, no en una campaña interna. Y reconoció la existencia de problemas “en los comandos”, con dificultades para acordar una agenda común de actos. Sobre la derrota de 2019, indicó que la autocrítica debió hacerse cuando el FA era gobierno.



-Es la candidata con menos apoyo de los sectores. ¿Cómo afecta esto a su campaña?



-Mi candidatura surgió de la comisión asesora de género y después la apoyó la departamental de Maldonado. Tuvo respaldos de distintos lugares, de las bases y fundamentalmente del interior del país. Eso ya da un respaldo de lo que es la mitad del Frente Amplio.



-Está permitido el voto cruzado entre sectores y candidatos a presidente. ¿Piensa que se puede llegar a dar alguna sorpresa en la elección?



-El voto cruzado es un voto de rebeldía y me parece que eso va a pasar.



-¿Piensa, entonces, que puede haber mucho voto cruzado?



-Creo que sí, que se van a dar expresiones más libres y con menos ataduras.

-¿Qué implica ser la única candidata mujer?



-Para mí es una gran responsabilidad. Mi candidatura tiene el peso de promover la paridad y el apoyo permanente a las mujeres del interior.



-¿Se discrimina a la mujer en política?



-Creo que sí. Siempre podemos estar en la comisión de una olla popular, pero cuando intentamos avanzar se complica. Lo que se pone sobre la mesa es compartir el poder con los hombres.



-¿Los hombres no quieren compartir el poder?



-Los hombres no quieren... bueno, algunas demostraciones hay en este sentido. Vemos que avanzamos en las listas y no logramos del todo la paridad. Si miramos hoy la foto del Parlamento vemos que el Frente Amplio es el que más ha avanzado.



-¿Se sentiría representada por un presidente hombre en el Frente Amplio?



-Sí claro, la representatividad parte de la dirección que tenga. No me puedo imaginar a uno que no tenga en cuenta una mirada paritaria.

-Fernando Pereira planteó que en caso de ganar nombraría a una vicepresidenta menor de 40 años. ¿Se equivocó al plantear la discusión en estos términos?



-Se equivocó sí, no me queda ninguna duda. No me parece que tenga cabida lo que dijo en una fuerza política que piensa en lo intergeneracional. Eso no quiere decir que no se le den las oportunidades a jóvenes, porque estamos preocupados de que participen.



-La exministra María Julia Muñoz criticó a las que “salen con el cartelito” y dicen “yo voto”, en alusión a las mujeres que respaldan a Fernando Pereira. ¿Comparte estas apreciaciones de una de las integrantes de su comando?



-María Julia siempre tuvo una forma de plantear las cosas que es propia y característica de ella, y me parece bien que pueda manifestar su pensar. Es una defensora de los derechos de la mujer e hizo una definición en esa lógica.



-La apoya el intendente Andrés Lima, quien fue acusado de “violencia política” por parte del sector PAR debido a las críticas que realizó a la directora del INAU Natalia Argenzio. ¿Lo habló con él?



-Lo hablé con él, como lo podría haber hablado con cualquiera de los compañeros que se hubieran manifestado en esos términos. Él reconoció que no fue la mejor forma y corrigió lo dicho. Lo importante es que se aplicó el protocolo (de violencia política).

-¿Cómo toma está competencia interna entre Pereira y Gonzalo Civila en cuanto a quién se enfoca más a la izquierda?



-No es el ámbito para una discusión de ese tipo. Lo importante son las formas, porque podés tener una muy buena manifestación pero las formas capaz no son las mejores. Para que la gente vuelva a creer en la política se debe discutir más. ¿Si se tiene que ir más a la izquierda? Hay que incluir estos temas en la agenda, y para eso están los congresos y los plenarios, no una campaña interna.



-¿Cómo vio el desarrollo de la campaña con estos roces?



-Las bases pasaron por arriba de los comandos y en un solo día nos armaron cinco actos. Lo hicieron cuando los comandos no se ponían de acuerdo. Pasó esto, a los días hubo acuerdo y se armó la agenda.



-¿Tendría que haber sido más unitaria la campaña?



-Fue unitaria, el problema fueron los comandos. En todos los actos siempre hubo unidad. La gente lo ve y con esas cosas está contenta. La gente no quiere una confrontación.



-¿Ganar el referéndum contra la LUC puede ser el primer paso para volver al gobierno?



-Lo que paró distinto al FA fue la recolección de firmas. Ahora, lograr la anulación, en caso de que se consiga, es una respuesta a la política que llevó adelante el gobierno y no es cierto que sea un palo en la rueda.

-¿Está conforme con el rol del FA como oposición?



-El punto alto fue la recolección de firmas, porque permitió una oposición propositiva.



-Si tuviera que decir una razón sola por la que el FA perdió, ¿cuál sería?



-No estar al lado de la gente. El gobierno generalmente se lleva parte del partido y se resiente. Aplicamos todas las políticas nacionales que fueron exitosas, pero para que le lleguen a la gente hay que estar al lado y esa parte no la tuvimos. Cuando no escribís la historia otro viene y te la escribe.



-¿Eso pesó más que las denuncias hacia la gestión de Gas Sayago o Ancap?



-Los errores que hemos tenido son entendibles, algunos fueron asumidos y otros no estaban en ese momento en la agenda. Pero creo que la autocrítica no debe ser cada cuatro o cinco años. Debe ser durante el gobierno.



-¿Al FA le faltó autocrítica en el gobierno?



-Al FA le faltó autocrítica para con el gobierno y le faltó estar más. Con los logros quedó demostrado que no alcanzó. ¿Qué nos pasó con Un Solo Uruguay si antes fuimos capaces de concretar la concertación para el Crecimiento?



-¿Por qué cree que surgió Un Solo Uruguay?



-Porque no escuchamos. Había planteos de productores que eran concretos y después se juntó todo y pasó a ser una acción política.