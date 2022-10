Fórmula presidencial con Salinas para 2024: "No lo descarto", dijo Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos fue consultado por la posibilidad de que, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, encabece la fórmula de su partido con el actual ministro de Salud, Daniel Salinas, como eventual vicepresidente. "No lo descarto", expresó el senador.

"Dos años en política, casi dos años, es una eternidad. Pueden pasar tantas cosas... Pero yo no la descarto, por supuesto que no la descarto esa fórmula", dijo Manini.



"Honestamente, yo digo que hasta arrancando el año 2024 no hay que estar pensando en esas cosas", puntualizó en diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí).

Caso Astesiano: "Si hay pescados gordos, que terminen ante la Justicia"

El senador también habló del avance en la investigación de la red delictiva que era comandada desde la Torre Ejecutiva por Alejandro Astesiano, exjefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Reafirmó que "fue un error". "No me gusta el error, pero es un hecho de la realidad, no podemos ir para atrás", agregó.



Además, consultado por qué haría él, si estuviera al frente del ministerio del Interior, con el subjefe de Policía indagado por esta causa, Manini respondió tácito: "Lo hubiera apartado del cargo hasta que esté clara su situación. No me quiero meter, por alguna razón se actúa diferente, puede haber mil argumentos. No quiero entrar en una crítica si no lo sé. Pero si me lo dice así, a bocajarro, yo le diría: ‘Si lo están acusando de algo, bueno, m'hijo, hasta que no esté claro, váyase para su casa’".



Además, remarcó su voluntad de que la Justicia "vaya hasta el fondo" en la investigación y "si hay jerarcas o pescado gordos involucrados, que terminen ante la Justicia, es lo que todos queremos".

"Socio rebelde" de la coalición

Consultado por si se siente cómodo con la etiqueta de "socio rebelde" de la coalición de gobierno, expresó que no sabe si esa es la etiqueta "que corresponde" sino la de "socio con identidad propia que nunca renunció a plantear su visión sobre los distintos problemas y sus soluciones o proponer soluciones de acuerdo a su visión".



"¿Es rebeldía haber planteado en su momento el tema forestal y pedir que no se planten las mejores tierras del país con eucaliptus o es de sentido común? ¿Es rebeldía plantear que hay que rescatar, o darle una segunda oportunidad, a los centenares de miles de uruguayos enterrados por deudas víctimas de la usura, habilitada por ley, es rebeldía o es de sentido común? ¿Es rebeldía criticar la política de drogas que tiene el gobierno o que viene arrastrando ya de gobiernos anteriores o es de sentido común?", analizó.



"Yo creo que nosotros vamos desde el sentido común", puntualizó y dijo que eso, más que rebeldía, habla de "tener distinta visión de los temas". "Sí puedo decir que nosotros nos sentimos cómodos en la coalición", enfatizó.