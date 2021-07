Firmas contra la LUC presentan al gobierno "un desafío a su arrogancia", afirmó Miranda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, señaló este miércoles que la recolección de casi 800.000 firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) presenta un mensaje "muy claro para el gobierno".

En rueda de prensa en San José, recogida por Mora Contenidos, el presidente de la principal fuerza de oposición, que dejará el cargo a fines de mes, opinó que esta junta de firmas "cambia el escenario político en Uruguay y al gobierno le presenta un desafío a su arrogancia".

"Un gobierno soberbio, que subestimó a la ciudadanía, creo que tuvo un golpe porque no esperaban esto. No lo esperaban porque están encerrados en su propia soberbia, sin escuchar lo que está pasando en la sociedad", lanzó Miranda.

En esa línea, aseguró que la campaña impulsada por el Frente Amplio y el Pit-Cnt dejó un balance "sumamente positivo" y presenta un "mensaje muy claro para toda la ciudadanía y para el gobierno en particular: sin atajos, con deliberación, la democracia se construye sobre la base de la deliberación y no intentando llevar a los ponchazos, de apuro, la aprobación de temas sustanciales que hacen a la vida de la gente".

"El gobierno, en el apuro por imponer una restauración de un modelo político neoliberal, tomó un atajo democrático, y sucedió que la gente salió a decir 'no, no, por lo menos queremos tener la chance de una discusión democrática, no nos atropelle'", destacó el presidente del Frente Amplio.