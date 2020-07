Las feministas "fundamentalistas" tienen "un problema de salud mental", dijo Bianchi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi señaló este jueves que las feministas "fundamentalistas" tienen "un problema de salud mental".

En diálogo con el programa Bajo la lupa, de Radio Nacional, Bianchi dijo que el feminismo no es una "corriente" con la que se "sienta identificada".

"Somos seres humanos, la especie humana, da lo mismo se sea hombre o mujer. Para llegar a determinados lugares depende fundamentalmente de la situación económica y cultural de la persona", remarcó.

En esa línea, se preguntó si un hombre que no tiene "formación desgraciadamente cultural, no pudo terminar la primaria, se tuvo que levantar a las cuatro de la mañana para hacer una changa, obviamente no tiene dinero, tiene las mismas posibilidades que otro hombre, que tiene situación económica más desahogada, que pudo estudiar, de llegar a cargos políticos", dijo y agregó: "Creo que la respuesta es clara".

"¿Depende del género? No, depende de las condiciones socioculturales", se respondió.

Bianchi había sido consultada sobre la militancia feminista de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y señaló: "Respeto profundamente la posición de Beatriz porque no es fundamentalista".

En ese sentido, agregó: "Las que sí no comulgo nada son con las fundamentalistas, que rompen las Iglesias, patean...", y agregó: "Eso también es un problema de salud mental".

El pasado 24 de junio, Bianchi le dijo al excandidato presidencial Gustavo Salle que era un "ejemplo" de "problemas" de "salud mental", luego de que el abogado dijera en el programa Desayunos Informales, de Canal 12 , sobre los motivos por los cuales presentó un escrito ante Fiscalía para que se investiguen los audios de Argimón con el relacionista público Fernando Cristino.

Muchos de los problemas que tiene nuestra población es de salud mental y lamento llegar a la conclusión que el Dr. Gustavo Salle es un ejemplo. Has pasado todos los limites estimado colega.@desayunos12 — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 24, 2020

Sobre el perfil de Azucena Arbeleche, otra de las mujeres del gobierno por la que fue consultada, Bianchi dijo sobre la ministra de Economía: "No creo para nada que el hecho de ser mujer la haya condicionado a tomar las decisiones técnicas. Lo que pasa que es una gran técnica".