Falero: MTOP analiza plan "alternativo" de doble vía para no afectar palmeras en Colonia

El ministro de Transporte, José Luis Falero, señaló en las últimas horas que su cartera "está estudiando un proyecto alternativo para no tener que afectar la zona de palmeras" en la entrada a Colonia, sobre la Ruta 1. De esta forma, modifica los planes originales de proyectar una doble vía desde Colonia a Montevideo, tal como establece el Plan Nacional de Infraestructura Vial 2020 - 2025.

"Hay una dificultad con los vecinos que no quieren que se retiren", lo que "limita la posibilidad de llegar a Colonia" —por ser actualmente de una vía—, destacó este miércoles en diálogo con Telemundo (Canal 12). Por este motivo, contó, incluso mantuvo una reunión con el intendente Carlos Moreira.

"Vamos a largar la licitación por lo menos hasta Riachuelo en primera instancia, mientras se busca con nuestra equipo técnico la posibilidad de buscar un trazado alternativo que nos permita llegar a Colonia", sostuvo Falero, quien luego precisó: "Se está estudiando un proyecto alternativo para no tener que afectar la zona de palmeras".



Hace tres semanas, el ministro consideró "incomprensible" la defensa de los vecinos de mantener las palmeras en el mismo sitio. En una conferencia organizada por la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay, Falero fue consultado al respecto y retrucó: “Los uruguayos somos conservadores, ¿no? Imaginen que en los últimos tiempos tenemos en los siniestros de tránsito un alto número de personas que pierden la vida como consecuencia de salirse de la faja y pegarse contra un árbol. Muchos, gente joven. Y todavía tenemos gente que defiende la ubicación de una palmera”, había dicho.



“Yo no digo que no defiendan la palmera, pero la ubicación de la palmera para mi es incomprensible”, había añadido el ministro. "En ese estamos y vamos a llegar a un acuerdo", había agregado.



“Al vecino que nos diga: ‘Yo tuve la palmera siempre enfrente a mi casa y no la quiero perder’ le vamos a dar la chance de que la tenga, pero del lado de su terreno, no en la ruta”, había señalado en ese sentido.