Fajardo remarcó que "de soldado a general" hacían mudanzas no militares con vehículos del Ejército

Gustavo Fajardo, jefe del Estado Mayor de Defensa (Esmade), ha insistido en las últimas horas que la mudanza personal que hizo a un destino no militar con recursos del Ejército es "una práctica que se hacía normalmente y no había inconveniente, porque uno paga el servicio.". Aseguró que es "una práctica que se hacía anteriormente, un apoyo que se le daba a cualquier persona, de soldado a general".

El militar que pidió el sábado pase a retiro tras mantener cruces con el ministro de Defensa Javier García tras la mudanza que hizo desde la casa de su esposa en Piriápolis a un depósito que el general había alquilado en Aiguá, dijo en entrevista con El Observador: "No entiendo qué tanto están buscando…".

Fajardo si bien reconoció que esta mudanza no fue a un destino militar, sostuvo que en teoría sí lo era porque a fin de año se "pensaba jubilar".



Insistió que pagó el combustible para el traslado de "cajas de mucho valor" y que este tipo de hechos "depende de la voluntad de los jefes, si el camión está disponible o no…". Aseguró que está "documentado" el pedido que hizo al jefe del Batallón de Ingenieros N° 4, a quien le solicitó el camión que "en ese momento estaba disponible".



Estos casos "no son acordes a la reglamentación, sino que es un apoyo que la fuerza le brinda al funcionario", dijo, y agregó que desconocía la orden del ministro García de no utilizar los vehículos de la fuerza para mudanzas personales.



El militar planteó que el secretario de Estado cuando tomó conocimiento de que iba a hacer una denuncia en Fiscalía en torno a las imágenes en Whatsapp de la mudanza - que catalogó de "fotomontaje" - el jerarca lo llamó.



"Mire general, yo no comparto que usted haya realizado la mudanza en el vehículo porque yo di la orden de que no quería que realizaran más mudanzas en vehículos militares", dijo que le trasladó García en la conversación.



Y contó que le contestó: "Mire ministro, no tenía conocimiento de esa orden". El intercambio no quedó allí, porque García retrucó, conto Fajardo, "No quiero que vuelva a utilizar un vehículo’. Y fin, se terminó el tema".



Fajardo dio un paso más, y lanzó: "Se ve que había dado una orden interna a la institución, de la que yo no tenía conocimiento".



El País informó en su edición de este martes que este caso, donde también se valió de soldados de ese destacamento para llevar adelante la operativa, fue el último cruce entre el ministro y Fajardo. “Esto no va más. No corre”, indicaron que le remarcó García al militar fuentes militares a El País.



"Hice la mudanza con un camión militar como hacemos todos los militares cuando nos trasladamos de un lado a otro", declaró a El País.



Además, se informó en la edición de ayer que otro de los hechos que tuvo que ver con el desenlace de Fajardo fue un contacto que el general mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou.



En diálogo con La Diaria, el militar dijo que este encuentro no se concretó. “Es cierto que le pedí una reunión al presidente porque quería charlar con él algunas diferencias de concepto que tenía con algunas cosas, y el presidente nunca me recibió ni me contestó al mensaje. Me contestó diciendo: ‘Bueno, general, después yo lo voy a recibir más adelante’”, explicó al medio.