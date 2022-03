La mudanza de Gustavo Fajardo con militares desató el último cruce con el ministro de Defensa

Diferencias en cuanto a cómo debía ser la gestión de las Fuerzas Armadas. Desencuentros en el trabajo cotidiano. Y, además, algunos episodios que denotaron una falta de entendimiento personal. Gustavo Fajardo, jefe del Estado Mayor de Defensa (Esmade), decidió dar un paso al costado, y pedir el pase a retiro, en el marco de una relación cada vez más difícil con el ministro de Defensa, Javier García.

Fajardo dio a conocer a la cartera su determinación el pasado sábado. Unas semanas antes se produjo un episodio que generó gran malestar en el ministro García, en otros jerarcas de gobierno y también en autoridades militares.



Lo que pasó fue que Fajardo decidió utilizar un camión del Ejército, puntualmente uno del Batallón de Ingenieros N° 4, para realizar una mudanza personal desde la casa de su esposa en Piriápolis a un depósito que el general había alquilado en Aiguá. Y no solo eso: también se valió de soldados de ese destacamento para llevar adelante la operativa.



Si bien Fajardo aseguró en declaraciones a El País que ese episodio no tuvo que ver con su pase a retiro, fuentes de gobierno y militares señalaron a El País que la mudanza llevó a un “encontronazo” entre el general y el ministro.

El dato.

El secretario tomó conocimiento de lo sucedido a través de capturas de pantalla que mostraban las con- versaciones que un grupo de militares habían tenido por WhatsApp. Allí se hablaba, justamente, de la mudanza de Fajardo.



García, entonces, lo llamó para saber si era verdad lo que se decía. El militar no lo negó: “Sí, es verdad, pero todos hacen la mudanza con camiones militares”, sostuvo (ver entrevista a Fajardo).



García le dijo que, aunque lo hayan hecho otros, estaba mal que él también lo hiciera. “Esto no va más. No corre”, le dijo el ministro a Fajardo, según comentaron fuentes militares a El País.



El jefe de la Esmade le aclaró que el combustible lo había pagado él, y le contó que había presentado una denuncia en Fiscalía para saber quién estaba divulgando los mensajes en los que se hablaba de la mudanza.

Fajardo continuó señalándole a García que muchas de las cosas que se decían en ese grupo de WhatsApp eran ofensivas contra él y su familia, e incluso con algunos de los “muchachos”, en referencia a los efectivos militares que realizaron la mudanza.



García, sin embargo, volvió a insistir en cuanto a si las fotos de la mudanza que circulaban en el grupo de WhatsApp eran reales. “Haga la denuncia que entienda, el tema es si es verdad”, le señaló el ministro. Fajardo le repitió que sí, que era verdad.



El jefe de la Esmade sostuvo a El País que el episodio no generó un “encontronazo” con el ministro de Defensa, sin embargo la fuente militar sí aseguró que García le “ordenó que no lo volviera a hacer”.

El encuentro.

En tanto, otro de los hechos que tuvo que ver con el desenlace de Fajardo fue un contacto que el general mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou.



Tras algunas órdenes de García, que no aceptó algunos lineamientos que había sugerido Fajardo, este solicitó una audiencia con el primer mandatario en la Torre Ejecutiva sin consulta previa con el ministro de Defensa.



El presidente Lacalle Pou le informó a García sobre el reclamo de Fajardo, y también respaldó al ministro.

En la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa se señaló de la decisión de Fajardo era “por razones personales”. Al ser consultado por el diario El Observador, el general declaró: “No compartía ni comparto algunos puntos de vista, así como algunas decisiones tomadas por el ministro”.

Llamado.

Lazo manifestó que la intención de convocar al ministro se debe principalmente a “no saber si (la renuncia) es a partir de desavenencias que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con líneas estratégicas en cuanto a la planificación conjunta de todas las armas”.



Fajardo continuará en el cargo hasta que se anuncie quién será su reemplazante.

“Hice la mudanza con un camión militar, como hacemos todos los militares”



Fajardo dijo que no podía trabajar más con Javier García



-¿Cuáles fueron las diferencias supuestamente personales por las que dejó el cargo?



-La renuncia fue por diferencias puntuales en el trabajo, no tengo nada personal contra el ministro. Fue una conversación absolutamente tranquila y las razones internas son razones internas. Esto se debe a diferencias en el transcurso del trabajo que se venían procesando.



-¿Fueron diferencias o peleas?



-No, peleas no; de ninguna forma. Fue un desgaste de trabajo. Diferentes puntos de vista en algunas cosas. No en todas tampoco. Hubo cosas con las que yo no estaba para nada de acuerdo y que llevaron a que lo hablara con el ministro: “Mire ministro tenemos tal y tal diferencia, ¿podemos llegar un acuerdo en tal cosa?”. Y él me dijo: “No, general, estas cosas las voy a seguir procesando de esta forma”. Por lo tanto le dije: “Si usted me dice eso, yo me tengo que apartar”. Nos dimos la mano como buenos amigos, le deseé lo mejor y él me pidió que me mantuviera en funciones hasta que se procese mi retiro. Yo le dije que no tenía problemas en hacerlo.



-Nos llegó la información de que uno de los diferendos fue por una mudanza que hizo con personal militar en Piriápolis. ¿Es así?



-Ya hice una denuncia a la Fiscalía por este tema. Yo hice una mudanza desde la casa de Piriápolis de mi señora a un depósito en el que estoy guardando mis cosas previendo mi retiro. Hice una mudanza para un galpón que alquilé, porque tengo un campo de mi padre donde hay una tapera y en el futuro me voy a hacer ahí una casita.



-En los mensajes no se habla solo de mudanza, sino de que se estaba construyendo una vivienda...



-A ver, en Piriápolis yo tengo la casa de mi señora. Hice una mudanza en un camión militar de las cosas que tenía en Piriápolis a Aiguá. Eso salió publicado en mensajes que circularon por WhatsApp. Y salieron otras cosas más, como salen muchas cosas a través de las redes sociales. Se ensuciaba, también, a la gente que trabajaba conmigo. Hice la denuncia y lo hablé con el ministerio.



-¿Cuándo fue esto?



-Hace 20 o 30 días, una cosa así. Tampoco tiene nada que ver con mi pase a situación de retiro.



-¿Usted hizo la mudanza con un camión militar?



-Hice la mudanza con un camión militar como hacemos todos los militares cuando nos trasladamos de un lado a otro. Pagué el combustible. Esto no tiene absolutamente nada raro. ¿Vio que a veces salen fotos en WhatsApp? Nombraban a mi señora, al hermano de mi señora y decían como que yo me estaba construyendo una mansión, cuando solo fue una mudanza.



-¿El ministro le hizo algún comentario?



-Hablamos de que iba a hacer la denuncia y al ministro le pareció bien. No tiene ningún problema frente a eso. Ya le dije que no es la primera vez que se manifiestan cosas con uno por ciento de verdad y el resto todo envolviendo gente que no tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ocultar.



-¿Hubo avances en esa investigación que está en manos de Fiscalía?



-Sí, se está avanzando y estamos a punto de determinar quién o qué persona fue la que divulgó los mensajes.



-¿Están identificados?



-Se está trabajando y no voy a dar datos sobre eso. Pero esto no tiene nada que ver con mi renuncia. Yo quiero que le quede claro que en este episodio no tuvo nada que ver esa mudanza. De hecho tengo una buena relación con el ministro. Es un tema absolutamente funcional, como le puede pasar a usted en su trabajo. Usted hace un artículo y le dirán si sirve o no.