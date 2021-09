FA presentó moción para interpelar a García por aviones: "Ha sido una mala compra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de diputados del Frente Amplio presentó este miércoles una moción para interpelar al ministro de Defensa, Javier García, por la adquisición de dos aviones Hércules. "Esta ha sido una mala compra", dijo el legislador Gerardo Núñez durante una conferencia de prensa en la que consideró que además de ser "costosa" no tiene "garantías".

Núñez detalló que comprar las dos aeronaves costó aproximadamente US$ 26 millones y que moverlos implica un gasto de US$ 9.000 por hora, correspondientes a costos operativos. "Esto se da en el medio de un conjunto de recortes que está sufriendo el país: recortes en políticas sociales, pero también recortes en materia de defensa nacional", expresó.



"Nosotros accedimos a algunos expedientes, pero nos dieron una parte", dijo y aseguró: "Hay un secretsimso detrás de esta compra y una falta de transparencia, hay muchas preguntas que no fueron respondidas, fueron respondidas a medias o fuera de plazo", dijo.



El legislador indicó que desde el Frente Amplio se realizaron una serie de informes que les permitieron concluir que hubo "un conjunto de desprolijidades muy grandes en el proceso de compra", que serán detallados durante la interpelación al ministro.



"Una de ellas es que el embajador (Francisco) Bustillo, a nombre del Estado uruguayo, le ofrece al Estado español 22 millones de euros por estos dos aviones. Todavía no tenemos claro si antes del ofrecimiento fueron técnicos de la Fuerza Aérea Uruguay a verlos, porque generalmente cuando se compran estos aviones lo que se hace es un vuelo de verificación y comprobación. Esta es la primera duda que aparece", detalló.



El diputado dijo que en ese momento surgieron dos ofertas que llegaron posteriormente al ofrecimiento que hace Uruguay al gobierno español y a la aceptación de España a esta oferta. "O sea que cuando se nos responde en el pedido de informes que ellos analizaron cuatro ofertas, en realidad analizaron dos, las que estaban de antes, no las posteriores, entonces esto ya habla de una desprolijidad", ejemplificó.



Otro punto está referido a los tanques, indicó por su parte el diputado Carlos Rodríguez. "Uno de los aspectos que el ministro destacó de estas aeronaves era la posibilidad de hacer repostaje, que es lo que se conoce como cargar combustible en otros aviones en vuelo. Esa característica la tienen particularmente estos Hércules en las alas, pero tienen tanques extras que van en el compartimiento de carga", explicó el legislador.



"Esos tanques fueron dejados en España, era responsabilidad del gobierno uruguayo concretar el traslado hacia aquí, pero ha habido algunas dificultades y además apareció la contradicción de que esos tanques valen US$ 17.000 y ahora la última licitación se va a pagar US$ 22.000, o sea que estamos pagando más por el flete que por propio valor que tienen esos tanques", dijo.



Rodríguez indicó que, de todas maneras, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, le aseguró que los tanques no serán necesarios porque son para cuando hay un repostaje de 15 o 16 aviones en vuelo. "Así que se generó todo esto de comprar un insumo que era un factor importante, y además por el que se pagó más, pero no lo vamos a utilizar", aseveró.

Por otra parte, Núñez indicó que la instancia de interpelación servirá para además hacer otro tipo de consultas referidas a la cartera, como la problemática de los radares o "los fideicomisos que se anunciaron y no se hicieron".

En la mañana de este miércoles García aseguró que "la oposición tiene todo el derecho del mundo a pedir información y explicaciones". "El gobierno tiene la obligación de dar todas las explicaciones necesarias", remarcó.