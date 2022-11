El FA dice que Ejecutivo debe investigar a otros organismos por filtración de datos de Inteligencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora frenteamplista y coordinadora de la bancada del partido en el Senado, Liliam Kechichian, puntualizó este jueves que la información confidencial sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado que Álvaro Garcé denunció se filtró de una sesión secreta de una comisión del Parlamento pudo haber sido obtenida desde otros organismos.

“En nombre de la bancada del Frente Amplio compartimos (junto al coordinador de la bancada de Diputados, Mariano Tucci) el ponernos a disposición, porque el objetivo final es conocer la verdad sobre este episodio tan triste", comenzó la legisladora en conferencia de prensa luego de una reunión de coordinadores de bancada citada con carácter urgente por la filtración.



"Discrepamos en que los ojos estén puestos solo en el Parlamento, porque nosotros pensamos que este documento ha circulado y han tenido acceso también el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Cancillería, el Ministerio de Economía, y muchas de las agencias que coordinan con el director y el servicio de Inteligencia Estratégica del Estado”, aseguró.

“Entonces aspiraríamos a que el Poder Ejecutivo, -nosotros no lo podemos hacer como un poder independiente- también desate una investigación en otros ámbitos, porque además la ley de los documentos con reserva obligan a que esos documentos se manejen con trazabilidad. Esa trazabilidad para nosotros no estuvo garantizada por el director Garcé, y en ese sentido nos parece que también abría una puerta de cierta vulnerabilidad”, apuntó.



“En ese sentido, como parlamentarios y defendiendo el prestigio de este Parlamento, estaremos a las órdenes de lo que se considere, pero creemos que no debemos ser los únicos, sino que deben haber otros organismos del Estado que deban también ser investigados”, concluyó la senadora.