FA decidió dar por finalizada la investigadora por irregularidades del exalcalde de La Floresta

Los ediles del Frente Amplio en Canelones decidieron ayer dar por finalizada la comisión investigadora que se había creado para investigar una serie de irregularidades cometidas durante este año por el exalcalde de La Floresta, quien se vio obligado a renunciar a su cargo a fines de octubre luego de las denuncias públicas.

La decisión de la bancada oficialista —lo que será confirmado el próximo jueves en comisión— se tomó en el entendido que con la renuncia del dirigente comunista Néstor Erramuspe la indagatoria ya no tenía sentido, y más cuando los hechos denunciados están siendo analizados por la Fiscalía.



“El objetivo final de la comisión investigadora debería ser la posibilidad de un juicio político, pero ya que él no está más en el cargo, no tiene mucho sentido seguir avanzando con el trabajo”, dijo a El País Marcelo Ayala, coordinador de la bancada frenteamplista.

“Y aparte de eso —agregó— tampoco aportaría demasiado seguir con esta línea cuando hay una investigación paralela en la Justicia”.



De tal manera, el trabajo de investigación parlamentaria finalizará luego de solo haber comenzado a abordar uno de los tres grandes temas que tenía como foco: las denuncias de acoso laboral contra Erramuspe que había presentado meses atrás —y en más de una oportunidad— un grupo de mujeres que trabajaban en el municipio.



Pero quedaron por el camino las denuncias por la faltante de 38 toneladas de alimentos que habían sido entregados por el Estado como insumos para ollas populares, así como la presunta adulteración de firmas en factura e impagos a proveedores.



“El intendente Yamandú Orsi oculta y ampara la corrupción al evitar y cerrar esta comisión”, declaró en diálogo con El País el diputado nacionalista Alfonso Lereté.



“Los quijotes de la transparencia y la anticorrupción caen en su red”, agregó.



El edil blanco también blanco Marcelo Tamborini, integrante de la comisión, dijo por su parte que consideraba lo resuelto como “un atropello a la democracia” ya que se tomó esta resolución en forma “unilateral”.



En un comunicado firmado por los ediles de la oposición que integran este ámbito —donde también está representado el Partido Colorado— se dice también que la postura del oficialismo implica un “avasallamiento al normal funcionamiento de las comisiones”, que no contribuye al “natural equilibrio de la convivencia democrática”, y que es además una “falta de respeto hacia las minorías que representan un importante conjunto de la población que reclaman transparencia en el manejo de los fondos públicos que provienen de los impuestos que pagan”.