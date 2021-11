FA critica taller de Presidencia sobre la LUC para periodistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou volvió a justificar sus declaraciones sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), y en el Frente Amplio continuaron los cuestionamientos.

Lacalle dijo ayer durante una recorrida por Montes (Canelones) que considera “lógico” salir en defensa de la LUC, y agregó: “Obviamente que el presidente de la República no puede ir a un comité acá en Montes de un partido de la coalición a un discurso. No lo he hecho. Nunca fui a un comité político partidario, y no lo voy a hacer en todo el período”.



“Yo no hablo de temas partidarios. De lo que sí hablo es de un proyecto de ley que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo, como marca la Constitución, y que es una ley que vamos a defender”, enfatizó en esa línea.

Aseguró que la defiende “primariamente” con un argumento que ya ha esgrimido otras veces: “Después de un año y tantos meses de vigencia de la ley, ¿qué perjuicio ha habido con la ley?”.



En el Frente Amplio varios han cuestionado en las últimas semanas la participación de Lacalle en la campaña hacia el referéndum de derogación, en el entendido de que el presidente “camina por la cornisa” de la Constitución.



Desde el FA volvieron ayer al cruce del gobierno tras conocerse que Presidencia dictará un taller para periodistas el próximo viernes. La instancia estará a cargo del prosecretario Rodrigo Ferrés, principal redactor de la ley, y la invitación advierte que será “un taller de trabajo sobre los contenidos técnicos de la LUC”.

El candidato a la presidencia del FA y expresidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, señaló: “Pronunciamientos de una ministra de la Corte Electoral (en referencia a la nacionalista Ana Lía Piñeyrúa), participación activa del presidente de la República en la campaña y, ahora, la propia Presidencia de la República trabajando con los recursos de las y los uruguayos invitando a los comunicadores a un taller dictado por el Dr. Rodrigo Ferrés de cara al referéndum. ¿Por qué ahora y no cuando se presentó la LUC? ¿Cuál es el límite?”. Sus palabras fueron distribuidas a los medios a través de Whatsapp.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez también disparó por Twitter: “Toda la infraestructura de la Torre Ejecutiva al servicio de la campaña”. “Insólito! Presidencia da un ‘taller de trabajo’ sobre la LUC a periodistas. Se puede creer? No es demasiado? O no es demasiado obvio?”, escribió por su parte el senador Mario Bergara. En tanto, el exdirector del IMPO Gonzalo Reboledo dijo que “sería bueno” tener la opinión de APU, el sindicato de periodistas.