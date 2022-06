FA convoca a García a Comisión de Defensa para que informe sobre el avión venezolano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora frenteamplista Sandra Lazo informó este martes que hoy mismo la bancada del Frente Amplio ingresará el pedido de convocatoria al ministro de Defensa, Javier García, para que informe sobre las acciones llevadas a cabo respecto al avión de origen venezolano que está ahora retenido en Buenos Aires, pero que anteriormente quiso aterrizar en Uruguay y no pudo a causa de una decisión ministerial.

"Hoy estamos ingresando a través del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Camy, una invitación al ministro de Defensa por varios temas. Uno, las acciones llevadas adelante respecto al avión de la empresa venezolana Emtrasur retenido en las pasadas horas en Argentina y el no ingreso a nuestro país", explicó Lazo en MVD Noticias (TV Ciudad).



La legisladora señaló que hasta ahora la información que han recibido ha sido por medios de prensa, tanto argentinos como uruguayos. "Nos parece que no es la forma frente a un tema serio, que involucra no solamente al Ministerio de Defensa, sino que también involucra al Ministerio del Interior, que es el que alerta de la situación, y suponemos que también al director de Inteligencia Nacional", agregó.

El pasado domingo, el ministro Javier García informó que no se autorizó el ingreso al espacio aéreo uruguayo del avión venezolano, que había sido sancionado por Estados Unidos.



“Fue por una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras y que se volcaba al Uruguay. El responsable soy yo de tomar esa decisión en virtud de la información y del poco tiempo que había para chequearla, el avión estaba sobre el Río de la Plata”, dijo el ministro en rueda de prensa.



Actualmente, mientras el avión continúa retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, la Justicia argentina investiga a los cinco iraníes que estaban a bordo.