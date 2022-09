FA amplió denuncia por gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio (FA) amplió la denuncia presentada por la gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, informó MVD Noticias y confirmó El País con el diputado frenteamplista Gustavo Olmos.

“Hay algunos elementos que no teníamos en el momento que se hizo la investigadora, que tienen que ver con Kirma”, dijo Olmos. “Nosotros siempre tuvimos muchas dudas sobre la empresa, porque todo era básicamente irregular”, añadió.



“A partir de información que se solicitó a través de Interpol para determinar de dónde salieron los correos electrónicos (vinculados al caso), resulta que la empresa desapareció, que no hay rastro ni de su sitio web ni de sus correos electrónicos. Entonces ahí hay un capítulo que pedimos que se profundice la investigación”, señaló el diputado.

También indicó que “hay un capítulo que tiene que ver con la publicidad en vía pública (...) Hubo un expediente en el cual se intentó comprar de forma directa a una sola empresa más de medio millón de dólares”, expresó y añadió que “en el momento de la investigadora había dudas sobre si el servicio se había dado, qué había pasado (...) Eso también pedimos que se investigue”, resaltó.



“Después hay alguna declaración adicional que estamos pidiendo de algunos funcionarios para corroborar o para tener otra versión de algunas declaraciones que hizo Germán Cardoso en su comparecencia ante Fiscalía”, concluyó Olmos.

Durante la administración de Cardoso, Turismo autorizó la compra de US$ 700.000 en publicidad digital (a las firmas Kirma, Cisneros y Mediamath). En el caso de la empresa de Estonia nunca se llegó a efectivizar el pago porque el Banco República se vio impedido de hacer el depósito en cumplimiento con los mecanismos antilavado. Luego, la empresa hizo los trámites para ceder sus derechos a otra compañía de Miami (Sarasota) para cobrar US$ 280.000.



A fines de julio, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, aseguró tras declarar por esta causa que nunca vio ningún manejo ilícito en el Ministerio y señaló que respondió "con total tranquilidad" sobre su gestión.



Por otro lado, Martín Pérez Banchero, el exdirector de Turismo del ministerio, apuntó a mediados de junio en Fiscalía contra Cardoso, al afirmar que este firmó compras de publicidad en vía pública y digital a favor de la empresa Kirma.



La comisión investigadora por las compras de publicidad en Turismo, que se extendió por más de dos meses en 14 sesiones, dejó a fines de noviembre dos informes. El Frente Amplio acusó a Cardoso de cometer "irregularidades" con un manejo "discrecional" de lo público.



Por su parte, Cardoso aseguró que "no ha habido en los informes la comprobación de una sola irregularidad, ni que se haya cometido un solo delito ni apartamiento de una sola norma legal", en diciembre pasado en diálogo con Subrayado (Canal 10).