Fiscalía analiza libramientos de oficios y citaciones en caso Germán Cardoso

Durante cuatro horas ayer el exministro de Turismo Germán Cardoso debió responder las preguntas del fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, que lo interrogó sobre las eventuales irregularidades en compras de publicidad realizadas durante su gestión.

La denuncia que fuera presentada por el Frente Amplio apunta principalmente a tres temas: la concesión del Hotel Serena, la asignación a la empresa Kirma, de Estonia, de una compra de publicidad digital “muy relevante” y la participación de las mismas personas en negocios hechos desde el ministerio, “explícitamente para tener beneficio propio”.



Cardoso, que lideró el Ministerio de Turismo desde el comienzo de esta administración hasta que presentó su renuncia a fines de agosto pasado, y actualmente es diputado colorado, declaró en calidad de indagado en la Fiscalía.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Cardoso, Jorge Barrera, presentó al fiscal Rodríguez una solicitud de archivo de la causa por considerar que ya se completó la investigación sobre el extitular de Turismo.



“O archiva el expediente o deberá formalizar e iniciar el juicio penal”, dijo Barrera en la audiencia.



El fiscal respondió que no iba a tomar una resolución de forma inmediata. “No está descartado eventuales formaciones de nuevas piezas o citaciones de personas para luego decidir medidas. Se van a analizar las declaraciones en su conjunto”, explicó Rodríguez.



Según afirmó una fuente del caso, el fiscal también señaló que estudiará realizar libramientos de oficios al Banco Central del Uruguay (BCU), al Parlamento y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Con respecto al Hotel Serena, uno de los puntos de la denuncia del Frente Amplio, Cardoso declaró que este no generó ningún expediente o actuación. “Mal entonces se puede hablar de un abuso de funciones con algo que nada se hizo”, recalcó el exjerarca ante la Fiscalía.



En relación a la empresa Kirma, Cardoso sostuvo que esta compañía forma parte de un expediente con compras digitales. Se trata de tres empresas diferentes y aseguró que los montos son “absolutamente razonables, equivalentes entre las tres firmas. “Nosotros no teníamos conocimiento de la titularidad, ni quiénes son los dueños ni de Kirma ni de las otras tres empresas digitales”, sostuvo.



Y agregó que “a Kirma no se le pagó”, por lo tanto entiende que “no hubo ningún daño al erario público”.



Ante el fiscal Rodríguez, el legislador se refirió también a las contrataciones con la empresa Netcom, que fueron cuestionadas por el Frente Amplio. Según participantes de la audiencia, Cardoso dijo que esa empresa operaba desde hace 16 años en el Ministerio de Turismo y que no se le pagó ningún servicio durante sus años al frente de la cartera.



“Tampoco puede hablarse entonces de abusos de funciones”, advirtió.

El exjerarca agregó que el contrato de la agencia de publicidad “ha trascendido a la administración actual y a tres administraciones anteriores”. A principios de noviembre de 2021, Netcom declaró en el Parlamento que las “órdenes de compra” del ministerio “se emitieron de manera habitual” en todas las administraciones, incluyendo en particular a los tres períodos del Frente Amplio.

El escrito elaborado por Barrera sostiene que, en anteriores períodos de gobierno, la cartera destinó montos significativos para realizar campañas publicitarias en diferentes temporadas, utilizando el mecanismo de “contratación directa”. Es decir, sin recurrir a un procedimiento competitivo, ya sea licitación pública o abreviada.



“(En el pasado período de gobierno) se contrataron directamente pautas en diarios, semanarios, emisoras y programas de radio, canales, medios digitales, plataformas y otros espacios publicitarios”, señaló en el escrito Barrera y puso como ejemplos resoluciones firmadas por la anterior ministra de Turismo, Liliam Kechichian (Frente Amplio). “Nos referimos a hechos de pasadas administraciones como forma de destacar que actuaron bien y que Cardoso utilizó el mismo procedimiento”, explicó el abogado penalista en rueda de prensa.



En otro tramo del documento, el penalista indicó que “mal puede existir abuso” por parte de exministro “cuando se ejercieron los cometidos previstos por la ley que regula la actividad turística (declarada de interés nacional) y con el propósito de dinamizar el turismo interno”.

Las claves del escrito presentado por la defensa de Cardoso al fiscal



Luego de finalizado el capítulo sobre contrataciones a empresas de publicidad, el abogado de Germán Cardoso, Jorge Barrera, extendió al fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, un escrito pidiendo el archivo del caso.



El documento, al que accedió El País, refiere a cuatro puntos: el primero, advierte que las contrataciones de pautas publicitarias por parte del Ministerio de Turismo siempre se realizaron en forma de contratación directa por causal de excepción.



El segundo punto, señalado en el documento elaborado por Barrera, sostiene que, en el 2020, la situación ocasionada por el Covid-19, provocó que el ministerio debiera tomar medidas urgentes, en forma consistente con alivios fiscales, beneficios a la actividad y la conveniencia de promocionar el turismo interno.



En tercer lugar, el documento de la defensa afirma que las contrataciones hechas por la administración de Cardoso no fueron observadas por el Tribunal de Cuentas en lo que respecta a su realización en forma directa. Y, en cuarto lugar, las resoluciones de dicha gestión son congruentes con los antecedentes que obran en los respectivos expedientes.