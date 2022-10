Exdirector de Turismo acusó a Monzeglio de ser "una máquina de cobrar viáticos sin sentido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, habló este martes tras un prolongado silencio luego de su salida de la cartera por denunciar irregularidades durante el mandato de Germán Cardoso. Específicamente, apuntó contra el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, a quien acusó de ser "una máquina de cobrar viáticos sin sentido".

"Monzeglio va a la comisión investigadora y me acusa a mí de no cumplir determinados parámetros de conducta: no recorrer el país. Eso es falso. Recorrer el país es por determinadas misiones. Monzeglio cobró diez veces más de lo que yo cobraba. Salía sin motivo alguno en medio de la pandemia. Saliendo y cobrando", dijo Pérez Banchero en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12). Además, respecto a las irregularidades en la venta de publicidad de la cartera, aseguró que Monzeglio estaba al tanto.



"Pedía publicidades, estaba al tanto de estas situaciones, con una característica: las cosas que pedía en su mayoría eran irregulares", expresó.



Entre sus acusaciones al actual subsecretario de la cartera, el abogado colorado dijo que Monzeglio solicitó una habilitación para un hotel en Punta Colorada para Gustavo Torena, "que no tenía habilitación de DGI, ni de UTE".



El País intentó comunicarse con el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, para conocer su postura frente a las acusaciones de Pérez Banchero, pero no obtuvo respuesta.

La respuesta de Torena Durante la entrevista a Pérez Banchero, Gustavo Torena envió un mensaje al programa donde asegura que tiene "todo al día, BPS, impositiva y todo".



"Puede ser, yo estoy hablando de algo de hace más de un año, no hablo contra Torena. No conozco a Torena ni al dueño del hotel. Digo que Monzeglio solicitaba esa situación y cuando pedí al encargado de informes, faltaban estos temas. Puede haber accedido y está bien y es un operador de turismo y está bien que trabaje en regla como corresponde", respondió Pérez Banchero.

El exjerarca también dijo que Monzeglio solicitó que un periodista uruguayo —Gustavo Descalzi— "contratado a sueldo en Argentina, recibiera un sueldo por la misma labor acá. Eso no se puede hacer", agregó. "Monzeglio tenía esa característica de pedir esas cosas tan irregulares y extrañas", manifestó.



Pérez Banchero resaltó que hubo más solicitudes de habilitaciones. "Monzeglio miente en la Fiscalía y lo hace para cubrir a Cardoso y para encubrirse él y yo como abogado estoy analizando el accionar", agregó.