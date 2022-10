Colorados son "una mascota del Partido Nacional", dijo Pérez Banchero y criticó accionar en caso Cardoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de un año de ser apartado de su cargo como director de Turismo, y tras haber declarado en calidad de testigo en la investigación contra el exministro Germán Cardoso, el integrante del Partido Colorado Martín Pérez Banchero dio una extensa entrevista y dijo sentirse dolido por el silencio del Partido Colorado, que "sigue la tesis Sendic".

El abogado expresó que si bien recibió apoyo de su lista —la 15, liderada por José Amorín Batlle— no tuvo el mismo respaldo del resto del partido. "Cuando se da esta situación, entendí que tendría que haber explicado. A mí se me saca por decisión de Cardoso y del secretario general del partido, Julio María Sanguinetti. Cuando Sanguinetti sale a respaldar a Cardoso y no me escuchó, siendo abogado, me generó una enorme tristeza. El derecho a defensa, a explicar las razones, para un abogado es sagrado".

Pérez Bánchero, que fue entrevistado por Desayunos Informales (Canal 12), puso como ejemplo el caso bíblico de Caín y Abel: "Cuando Caín mata a Abel, el Dios que todo lo sabe igual lo escucha a Caín"; "No se me escuchó", enfatizó.



Tras esta situación, el abogado aseguró que se fue de su cargo con "amargura, dolido y desilusionado". "Esperé que en este año el partido Colorado tratara el tema y ha hecho un silencio espantoso", disparó.

"Adhiriendo a lo que le digo la ‘tesis Sendic’, cuando Sendic dice ‘si es corrupto no es de izquierda, si es de izquierda no es corrupto’ lo que está diciendo es que la corrupción no está en ideologías o en partidos, la corrupción está en todos los partidos y más en los partidos que gobiernan", argumentó.



Para Pérez Banchero la clave es cómo los partidos enfrentan la corrupción. "Y acá al Partido Colorado se le saca un ministro, termina en un hecho por demás oscuro. A más de un año, cuando el partido no me ha llamado, lejos de hacerle mal (al mantenerme en silencio) le hago bien al PC, que está en su peor momento de la historia".

"Somos una mascota del Partido Nacional"

Consultado por si ve algún dirigente colorado que represente una reforma para el partido, Pérez Banchero consideró que antes de dirigentes hay "un tema de identidad".



"Sigo siendo orgullosamente Colorado, no de este partido de hoy. Siempre fue una versión reformista y unitaria. En el monstruo de las intendencias del interior, a los colorados unitarios nos tiene que revolver el estómago" al ver cómo se siguen "inventando cargos". "Somos una mascota del Partido Nacional, estamos sin tener definiciones políticas".



Específicamente, Pérez Banchero reprochó haber hecho coalición por la Intendencia de Montevideo. “¿Cómo el PC va a llevar a intendenta de Montevideo a Laura Raffo? Cuando Raffo probablemente sea candidata del PN a la presidencia. (...) Tenemos que recuperar la identidad".