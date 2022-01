"Evite viajar a Uruguay", dice CDC de Estados Unidos por el "nivel muy alto de covid" en el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Evite viajar a Uruguay", señala la última actualización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que elevó el nivel de riesgo de covid-19 a "muy alto".

"Debido a la situación actual en Uruguay, incluso los viajeros completamente vacunados pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de covid-19", expresa el comunicado del CDC de este martes.

"Si debe viajar a Uruguay, asegúrese de estar completamente vacunado antes de viajar", agrega el texto, que también llama a cumplir con las normativas sanitarias nacionales. "Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en Uruguay, incluido el uso de una máscara y mantenerse a 6 pies (unos dos metros) de distancia de los demás".

Cabe destacar que hasta la actualización del 10 de enero, Uruguay no solo no contaba con ese nivel de riesgo en el que se desaconseja visitar el país, sino que tampoco estuvo incluido en las otros tres niveles de riesgo de covid-19 que marcan los CDC (alto, moderado y bajo).



En tanto, Uruguay no fue el único país de la región que los CDC no recomiendan viajar. También pasaron a integrarla por estas horas Argentina, Bolivia y Guyana.



En cuanto al nivel de vacunación, 47,68% de la población uruguaya cuenta con dosis de refuerzo, 75,82% con dos vacunas y 79,71% una dosis.



De acuerdo al último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Uruguay registró este martes su primera baja de casos activos desde mediados de diciembre, con 82.868 casos activos. Además, se identificaron 10.661 casos nuevos, mientras que suman 80 los enfermos internados en CTI.



Según el último informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países con más casos durante la semana pasada fueron Estados Unidos (4,6 millones, una cifra similar a los siete días anteriores), seguido de Francia (dos millones de contagios, un 26 % más), India (1,5 millones, un 150 % más), Italia (1,2 millones, un 25 % más) y el Reino Unido (813.000 casos, una bajada del 33 %).