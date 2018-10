Estiman que son 262.246 los nuevos votantes para el 2019

Falta exactamente un año para las elecciones nacionales y al día de hoy hay 2.719.597 habilitados para sufragar. El estimado de nuevos votantes, de inscribirse todos los que están en condiciones de hacerlo, es de 262.246.

Los datos son manejados por la Corte Electoral de cara a la próxima instancia que se celebrará en octubre del 2019. De ese total de 262.246 nuevos integrantes del padrón electoral que cumplieron la mayoría de edad, hay hasta ahora 198.881 inscriptos. Faltarían anotarse 63.365 personas, dijo a El País la ministra de la Corte Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional).



Uno de cada cuatro nuevos votantes todavía no tramitó su credencial cívica, de acuerdo a estos números. Para facilitar el registro, el organismo instaló en todo el país mesas móviles para tramitar el documento, hacer renovaciones y traslados.



Los extranjeros que obtuvieron la ciudadanía legal y pueden votar son menos de 800, de acuerdo a datos correspondientes al mes de mayo de este año. La Corte informó que para tramitar la ciudadanía legal, quienes no son uruguayos deben acreditar ante el organismo la residencia habitual en el país durante los últimos tres años si se tiene familia constituida o cinco años en caso de no tenerla. Un requisito indispensable es la buena conducta.



Del padrón electoral se estima excluir 60 días antes de la nacional al menos 40.000 no votantes. Este es el número de personas fallecidas. “En otras épocas se llegaba a tener 50.000 muertos en el padrón (a la fecha de las elecciones), ahora estamos casi al día. Me informaron que se está depurando el mes de enero de este año”, afirmó Piñeyrúa. A eso se debe sumar lo que se tengan que cancelar -por fallecimiento- al 15 de abril de 2019, fecha en que se vence el período de inscripciones para las elecciones.



De acuerdo el artículo 80 de la Constitución, la ciudadanía se suspende y se pierde el derecho a voto por varias razones entre ellas: ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente; por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría: y por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante la condena.



A lo largo de los años ha quedado demostrado que no todos los inscriptos y habilitados concretan el voto. De acuerdo a los datos publicados en la página web del organismo, en las pasadas elecciones nacionales del año 2014 habían 2.620.791 personas habilitadas a votar en todo el país, de las cuales finalmente concurrieron a sufragar 2.372.117. Si bien las elecciones son obligatorias en esa oportunidad sufragó el 90% del padrón electoral.



El número de habilitados a votar resulta de importancia para determinar la cantidad de firmas necesarias para impulsar una determinada consulta popular. Por ejemplo, en el caso del referéndum se requiere el 25% de firmas del total del padrón electoral, es decir 679.899. Esa fue la cifra informada por la Corte a los impulsores del referéndum en contra la ley de riego. Esta iniciativa para derogar la norma fracasó, ya que apenas alcanzó la mitad de firmas.



En tanto, para promover una reforma constitucional mediante un plebiscito como el que planteó el senador nacionalista Jorge Larrañaga en materia de seguridad -para que militares puedan realizar tareas de apoyo de la Policía- se requiere el 10% de los ciudadanos inscriptos. En este caso necesita reunir un total de 271.959 y tienen tiempo hasta el 26 de abril del 2019.

Digitalizado

La Corte Electoral se está preparando para un hecho inédito, como lo es el pasaje de los datos de las mesas receptoras de votos directamente a tablets y de ahí al centro de cómputos.



La planificación se viene haciendo desde hace meses, para que el presidente de cada mesa tenga una tablet y desde allí trasmita voto a voto los resultado. Se espera por lo tanto que los resultados estén mucho antes de lo habitual. Igualmente se mantendrán las actas en papel para cotejar la información que se envía al sistema. A su vez, se están realizando cursos de formación general para los funcionarios en todo el país a fin de corregir posibles errores.



La Corte no dará a conocer proyecciones de datos y cumplirá estrictamente, con su cometido de procesar y publicar todos los votos emitidos que resulten del escrutinio primario a nivel de todo el país.



El FA capta simpatía de jóvenes

¿Por quién se inclinan los qué votarán por primera vez en las elecciones nacionales de octubre de 2019? Una medición de Equipos Consultores realizada en agosto de este año indica que:



- El 38% de los encuestados con edades que van de 18 a 29 años señaló que le tiene mayor simpatía política al Frente Amplio.



- El 24% de los consultados, de la misma franja etaria, contestó que tiene mayor simpatía por el Partido Nacional de cara a las próximas elecciones.



- El 6% de los encuestados de entre 18 y 29 años optaría por el Partido Colorado, de acuerdo al mismo sondeo.



- El 4% de los jóvenes de esa edad prefiere como opción electoral al Partido de la Gente que fundó el empresario Edgardo Novick.



- El 2% de los votantes de hasta 29 años se inclina por apoyar al Partido Independiente que lidera el senador Pablo Mieres.



- Apenas el 1% de los encuestados por Equipos (jóvenes entre 18 y 29 años) estaría dispuesto a votar Unidad Popular en las próximas elecciones.



- El 1% restante de los encuestados dijo que pensaba optar por “otro partido” . El 4% declaró que votaría en blanco o anulado. En tanto, el 20% de los consultados dijo estar indeciso.