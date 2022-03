El Sí espera que gobierno “tome nota” del resultado obtenido en el referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hicimos un partido parejo y con 15 minutos más se lo ganábamos, seguro se lo ganábamos”, dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el estrado del Sí frente a la Intendencia de Montevideo. Fuera del escenario, algunos dirigentes dejaban entrever su tristeza por no haber logrado el 50% + 1 para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero igual repetían mientras se abrazaban: “Fue un campañón”. Del gobierno esperan que “tomen nota” de que casi la mitad del país “no los respaldó” en este referéndum.

Ansiedad, incertidumbre y luego esperanza con la divulgación de una proyección de resultado en TV Ciudad mediante la técnica de conteo rápido -que daba 49,45% a la papeleta celeste (más el voto en blanco) y 49,2% al rosado- fue lo que se vivió ayer en la sede del Pit-Cnt, que ayer concentró al comando del Sí.



En una rueda improvisada donde estaban sentados los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi, la senadora Liliam Kechichian mostraba su celular con el gráfico a los otros parlamentarios entre los que estaban: Mario Bergara, Daniel Olesker, Gonzalo Civila, Óscar Andrade, Charles Carrera, Alejandro Sánchez, Enrique Rubio, Eduardo Brenta, el exdirector de la OPP Daniel Olesker, el diputado Gustavo Olmos y el exintendente Christian Di Candia. “Es la rueda de la victoria”, se escuchó que comentó entre risas el dirigente comunista Jorge Gotta mientras tomaba mate.



Un poco más lejos, el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo y el senador Daniel Caggiani comentaban la misma proyección: “Estamos cabeza a cabeza”, decían. Otros, más optimistas afirmaban: “Ya ganamos aunque no lleguemos a la derogación”. Todos sabían que alcanzar el 50% + 1 era un partido más que difícil y afirmaban que “el No gastó más del triple en publicidad”. A eso agregaban otro punto en contra: la conferencia del presidente Luis Lacalle Pou del pasado miércoles en Torre Ejecutiva, que fue mucho más larga que la cadena de siete minutos del Sí.



Después que cerraron los circuitos, el presidente de Fenapes y uno de los voceros del Sí, José Olivera, aseguró que “no se puede seguir gobernando dándole la espalda a la mitad de la población” y que “una buena parte de la ciudadanía no está dispuesta a que se gobierne de cualquier forma”. Y luego llamó a trasladarse frente a la Intendencia de Montevideo.

Todos los dirigentes (sindicales, del FA y de los movimientos sociales) se fueron hasta el lugar, donde estaba asignada la zona de festejos. No sabían quién ganaría y muchos de ellos se ilusionaban con una elección tan pareja que la definirían finalmente los observados. Otros, más realistas entendían que el porcentaje de voto en blanco terminaría finalmente por favorecer al No.



“Usted que es economista, compañero, ¿qué dice?”, le preguntó una mujer a Olesker, cuando iba llegando a la intendencia. “Los números no estarían dando”, respondió el senador socialista.



Fuera de micrófono y con más del 80% escrutado, algunos ya reconocían que no se llegaba a la derogación. Pero destacaban “el enorme campañón” que comenzó hace un año y medio atrás, cuando se empezaron a juntar las firmas en plena pandemia.



Entre la multitud había cautela y el cantante Kobba trataba de entusiasmar. Al costado del escenario esperaban los integrantes del comando del Sí: Rafael Michelini, Gerardo Rodríguez, José Lorenzo López, Olivera, Martín Pereira y José Nunes. Con la mirada puesta en sus celulares comentaban entre ellos los resultados.



Cuando todavía faltaba un escaso porcentaje por escrutar, el presidente del Frente Amplio, la secretaria general del Pit-Cnt y el presidente de Fucvam, Gustavo González, fueron los encargados de hablar en nombre del Sí.

“¡La mitad creemos que esta ley es mala y antipopular, qué gobernante no escucharía con atención!”, señaló Pereira en un discurso donde no reconoció explícitamente la derrota y en el que alentó a la militancia. Pereira dijo que desde el Sí “nunca” se dijo que esta era una elección de medio período o un plebiscito contra el gobierno y añadió: “No sé cómo explicarán ahora los que creían que era un referéndum contra el gobierno el poco apoyo que han tenido”. Allí aprovechó para hablar de la baja de los salarios y las jubilaciones y el aumento de los precios.



“Con todos los medios, con todo a su favor hicimos un partido parejo y con 15 minutos más se lo ganábamos, seguro se lo ganábamos”, advirtió. Casi las mismas palabras fueron las que usó el presidente de Fucvam: “Si teníamos 15 minutos más los cagábamos a pelotazos”.



“Estamos festejando un gran resultado, un resultado que nadie de ellos se esperaba”, señaló la secretaria general del Pit-Cnt.

“Nunca jamás un resultado favorable o desfavorable va a ser el final de nuestra lucha porque luchamos todos los días por una sociedad diferente y por la justicia social”, remató Pereira, para luego finalizar como empezó: “¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido!”. Pero más allá de los discursos, los del Sí esperan acciones concretas: que el gobierno “tome nota”, que los escuche y que para otras reformas, como la de la seguridad social, “sea más cauto”.



La gratitud con los militantes y la derrota



En su discurso, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, remarcó su reconocimiento al “heroico pueblo” y a la militancia por el Sí durante los meses de campaña para la derogación de los 135 artículos de la LUC.



“Estábamos en las playas, en los parques y en las puertas de supermercados. Recuerdo a los que dieron la pelea en el peor momento. Gracias por no sentirse derrotados, por no rendirse jamás claro que sentimos orgullo”, sostuvo Pereira.



Además, el dirigente de izquierda dijo: “Podemos decir que estamos muy sólidos en el interior y, además lo hemos demostrado, también la gente nos escucha”. De todos modos quiso dar un mensaje de unidad: “No hay dos países y no hay dos lugares: hay un solo Uruguay, somos todos uruguayos y estamos orgullosos”.



Minutos después de las palabras de los integrantes de la Comisión por el Sí en el escenario de la explanada de la Intendencia, la organización que promovió el referéndum emitió un comunicado reconociendo la derrota: “De acuerdo a la información oficial primaria de la Corte Electoral, no se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos, que nos ha permitido estar muy próximos a alcanzar nuestro objetivo”.



La Comisión por el Sí también destacó en el texto emitido que ayer fue “una jornada democrática fundamental que nos fortalece como país” y “nos enorgullece como uruguayos y uruguayas”. “La Comisión quiere saludar a todos los que en esta jornada de máxima expresión democrática, y muy especialmente hacer llegar nuestro reconocimiento, a todos los compatriotas que aportaron su esfuerzo y militancia desinteresada para esta causa”, subrayaron.