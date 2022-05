Carrera cuestiona transparencia de Heber: "¿Cuál es ese famoso plan que propone?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Charles Carrera confirmó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecerá ante comisión general en el Senado para hablar de la ola de homicidios que hay en el país y detallar las políticas públicas que se están implementando para frenar el problema. "¿Cuál es ese famoso plan que propone?", expresó Carrera.

"Nos preocupa porque hay una ola de delitos graves y no vemos políticas públicas. Ya se reafirmó la LUC pero los instrumentos que tiene tampoco se atienden estos problemas", explicó el senador en diálogo con "Doble Click" de Fm Del Sol.



Carrera detalló que en el último año los homicidios se han multiplicado. "Todos los meses se han superado la treintena. en mayo de 2021 hubo 16; hasta el día de ayer (10 de mayo) ya hubo 15".

Para el senador frenteamplista las declaraciones de Heber son "desafortunadas e indignantes. Solo tiene excusas. Que se dedique a diseñar políticas públicas". Además, enfatizó que el gobierno de coalición se ha dedicado a recortar presupuesto de los ministerios relacionados con la problemática social, entre ellos el ministerio del Interior, el ministerio de Salud Pública y el de Desarrollo Social.



Respecto a las declaraciones del ministro del Interior sobre la pareja asesinada en Colonia Nicolich, sobre la que dijo que “no era una familia que progresó por sí sola”, Carrera opinó que esta clase de declaraciones "es indignante".

"Heber no contesta los pedidos de informe, no abre la información para que la sociedad pueda conocer lo que está pasando. Tuvimos que ir por un medio legal para conocer las cifras. No contestó el 80% de pedidos del Senado y 91% de Diputados. Es muy grave la falta de transparencia", cerró.