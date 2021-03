"Episodio por demás lamentable y nefasto", dijo Delgado sobre el caso Montagno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respondió este jueves de noche a los dichos sobre su persona y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, que hizo el exvocal de ese organismo, el cabildante Enrique Montagno. El militar retirado renunció poco después de que trascendiera una conversación que mantuvo con el exmilitante cabildante Adrián Puppo, de acuerdo a lo que informó este jueves el semanario Búsqueda.

Entre otras cosas, el semanario publicó que Montagno dijo que "Cipriani es ojos y oídos de Álvaro Delgado".



"O sea, Cipriani hace lo que Delgado dice, y lo que dice Lacalle. Si vos querés medir cuál es el pensamiento del presidente y del secretario de la Presidencia en una persona, ese es Cipriani", dijo Montagno.

En diálogo con "Telenoche" (Canal 4), Delgado comenzó diciendo que esta fue una "noticia no agradable", y calificó al hecho como un "episodio por demás lamentable y nefasto".

"Es lamentable el mecanismo, una conversación grabada no es en Uruguay lo común, pero mucho más grave y más lamentable (es) lo que se dice si es cierto el contenido", dijo, y remarcó que "si es cierto el contenido es grave, y no por el tema de los cargos (...) en ASSE no hay más cargos que antes".

Entre otros, Montagno aseguró que montó una "estructura gigantesca" dentro de la administración con 135 cargos.

Delgado añadió esta noche que existe un "respaldo absoluto" desde el gobierno a la gestión que encabeza Cipriani.

"ASSE ya inició una investigación para demostrar si lo que dice ahí y lo que sugiere ahí es verdad", dijo Delgado. Además, señaló que si se convocan a autoridades de la Salud al Parlamento "van a ir y van a dar su opinión una vez que tengan la investigación culminada".

"Cuando apareció la noticia hoy, el presidente hizo lo que tenía que hacer. Llamó al líder de Cabildo Abierto, (Guido) Manini Rios. Una vez que se hicieron públicas esas declaraciones, de común acuerdo tomaron la decisión de pedirle la renuncia", señaló el secretario de la Presidencia.



"Este es un gobierno que cuando pasan estas cosas no se pueden tolerar. Obviamente a quien la genera hay que ser muy duro con ese proceso. No es la primera vez que el gobierno y el presidente lo hace", dijo aludiendo a otros episodios en que también se le solicitó la renuncia a integrantes de Cabildo Abierto tras hacer declaraciones polémicas.

"Acá no partimos de la mala fe de los socios de la coalición", advirtió el jerarca, quien remarcó que están "todos condicionados por un mandato popular". También entiende que "esta coalición vino para quedarse".