Una entrevista histórica: la charla por Zoom entre Amodio Pérez y Sanguinetti

Pasó casi medio siglo del golpe de Estado de 1973. En esa época no existían ni teléfonos celulares, computadoras portátiles, mucho menos internet. La tecnología unió a dos protagonistas de los hechos del pasado reciente, para una entrevista histórica. Dos figuras que defendieron banderas distintas, y desde posiciones enfrentadas. Antagónicas, se podría decir.

Héctor Amodio Perez, el exguerrillero tupamaro —acusado por su propia agrupación de “traidor”— entrevistó al líder colorado Julio María Sanguinetti, el primer presidente de la República electo al retorno de la democracia.

Lo hizo vía la aplicación de video Zoom para la Radio Nacional.

“Estamos a muchos años de todo aquello y por eso creo que todos tenemos el deber de la perspectiva, el golpe de Estado ocurrió hace 47 años. Hace 35 años que retornó la democracia, muchos de los temas siguen vigentes desgraciadamente por la situación nunca resuelta de los desparecidos que probablemente va a seguir todavía allí como una reminiscencia de aquellos años. Hoy tenemos que mirar con perspectiva histórica y con espíritu de afirmación, si perdimos la libertad es porque antes habíamos perdido la tolerancia. El enfrentamiento en la sociedad nos fue arrastrando y llevando a aquel final”, señaló Sanguinetti en medio de la entrevista.

Amodio le retrucó que no se trató solo de un tema de tolerancia. “¿Mantiene su posición de que si no hubiera habido guerrilla no habría habido golpe de Estado?”, consultó el ex líder del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) al líder colorado.

“Un episodio tan relevante como fue el golpe de Estado se debe a un conjunto de causas. No hay una simple causa. Hubo un sindicalismo político que asumió un rol que iba más allá de su papel gremial y se trasladó al terreno de la agitación, de la violencia callejera. Si uno quitara el relato de la acción armada nada se entiende... Uno no puede evitar el relato histórico objetivo de ese hecho porque evidentemente que la causa determinante de la salida militar para su acción dentro de la democracia fue la existencia del movimiento guerrillero. Hasta el 71 había actuado la Policía. Ustedes estaban enfrentados a la Policía. El gobierno de Pacheco enfrenta esa acción militar, de violencia guerrillera, con la Policía no con el ejército. Y en el 71 todos ustedes estaban presos. La guerrilla había fracasado. El tema es que se produce la famosa fuga que genera la conmoción pública. Esa irrupción militar estuvo determinada claramente por esas acciones. Hasta el momento la Policía actuó. Hasta setiembre del 71 la guerrilla fue combatida por la Policía”, reflexionó el dos veces ex presidente de la República.

A esa reflexión el ex guerrillero le dio la razón “en parte”. “La aparición del MLN o de la guerrilla tampoco fue un capricho, fue consecuencia de una situación internacional que influía poderosamente en aquellos años en el panorama político uruguayo”, opinó Amodio.