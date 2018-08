Entregaron 5.600 firmas en contra de la ley para trans

Un bibliorato con 5.605 firmas —recolectadas en plazas, shoppings y ferias— fue entregado al Parlamento para expresar el desacuerdo con la ley para personas trans que está a estudio del Senado.

La entrega del material (ante la secretaria de la Comisión de Población) generó polémica entre legisladores del oficialismo y la oposición que debatieron sobre si tener en cuenta el insumo. Las firmas fueron llevadas al Parlamento por "una señorita" que no dejó el nombre o contacto y dijo no pertenecer a ningún colectivo, explicó a los senadores la secretaria de la Comisión de Población. "Le respondí que esto no es la Corte Electoral y que esto no se contabiliza como para ejercer una presión. Le informé que solo podía ser un insumo", añadió como consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País

"Quienes suscribimos somos personas que expresamos nuestro total rechazo al proyecto de ley integral trans", señala la nota que acompaña las firmas. Argumentan que "enuncia la ideología de género ignorando a la ciencia" y "al sexo biológico como realidad científica".

La senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín pidió que la nota se incluyera en el orden del día, algo que el vicepresidente de la comisión Marcos Otheguy (Frente Amplio) dijo no tener inconveniente en abordarlo, como "un insumo más" dentro del debate. "No tengo ningún inconveniente en que los ciudadanos nos manden notas. No tengo ningún inconveniente en que las organizaciones de la sociedad civil manifiesten su opinión, pero quiero que se haga tomando en cuenta lo que el proyecto de ley dice", señaló el senador Otheguy en referencia a que la nota contenía "inexactitudes" con respecto a la iniciativa.

"Esta es una nota más", opinó la senadora Daniela Payssé (Asamblea Uruguay). La legisladora hizo hincapié en saber quién era "la misteriosa señorita" que entregó el bibliorato. "Lo que no me queda claro es que ni siquiera se le pregunte el nombre, ni el documento a alguien que trajo una documentación y que pretende ingresar un documento en un acta de la Comisión", afirmó. Tras el debate, se aceptó incluir la nota como un insumo de trabajo. Asiaín dijo a El País que la entrega de las firmas "no es anónima" porque contiene cédulas y contrafirmas de las personas que se oponen a la ley.

"Extrans".

El colectivo "Boomerang", conformado por extransexuales, alertó tanto a la Comisión de Población como a senadores de varios partidos políticos sobre la inconveniencia de aprobar algunos artículos de la ley que habilitan el cambio de nombre, la hormonización de menores de edad y el acceso a intervenciones quirúrgicas, aun sin el consentimiento de los padres.

Cuando dieron su posición en Comisión de Población se declaró "reservada" la versión taquigráfica. Luego el colecti- vo pidió entrevistas con la vice-presidenta Lucía Topolansky (MPP) y los senadores Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) y Asiaín, entre otros, para expresar sus reparos no a todo el proyecto de ley, sino a los artículos mencionados. "No se pidió la reserva; como planteamos que habíamos recibido amenazas por parte del lobby gay y de grupos LGTBI se nos propuso en el momento en la comisión, que se efectuara la reserva de la versión y dijimos que sí. Luego reunidos nos pusimos de acuerdo para enviar una nota para dar el permiso de que caiga la reserva para que se conozca lo que pensamos", señaló a El País Diego, vocero del colectivo "Boomerang", que prefiere no dar su apellido.

El grupo se creó a raíz de la presentación del proyecto de ley integral para personas trans presentado el año pasado. "Somos extrans y también hay exgais. Por eso el nombre Boomerang", explicó Diego. El colectivo se presenta como "la minoría de la minoría" y está integrado por aproximadamente diez personas.

Advierten sobre lo irreversible de algunos tratamientos de hormonización. Diego, por ejemplo, se hormonizó por un período de cuatro meses hace cuatro años. "Hoy estoy enfrentando las consecuencias, me han dicho que me tengo que operar y me estoy estudiando por infertilidad y cáncer al testículo. Conocemos de primera mano las consecuencias y nos surge el hecho de pelear por los menores", señaló.

Explicó que también se oponen al cambio de nombre por parte de menores, ya que luego hay que esperar cinco años para volver al original. Desde el colectivo se aclaró que no hay desacuerdo con toda la ley, pero sí con algunos aspectos como la obligación a los prestadores de salud de brindar de forma gratuita la hormonización y operación a las personas trans. "¿Si las personas se arrepienten y quieren volver a su sexo original, el Estado les va a pagar? Eso es lo que ponemos en cuestión de este proyecto", afirmó el integrante del grupo.

Senadores del Frente se sienten "acosados" por redes y mails

Cientos de mails están llegando a los legisladores que integran la Comisión de Población del Senado para expresar el rechazo al proyecto de ley para personas trans.

"Calculo que todos los correos de los señores senadores estarán invadidos de notas", planteó en la comisión la senadora de Asamblea Uruguay Daniela Payssé. Según dijo, el pasado fin de semana lo que vivieron los parlamentarios en las redes sociales fue "un acoso".

En tanto, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) indicó que "en la mayoría de los correos y las notas que nos han llegado se hacen afirmaciones inexactas sobre cuestiones que no están en el proyecto de ley". Por lo que planteó aclararlo en nota.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín consideró que "parece una exageración hablar de acoso" como lo hizo el FA.

Senadores redactarán comunicado sobre ley Ante la desinformación que entienden existe en tono al proyecto de ley integral para personas trans, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) propuso redactar un comunicado sobre el tema.



El presidente de la Comisión de Población, el senador colorado Germán Coutinho, quedó en redactar un texto que evitaría que algunas personas hicieran un mal uso de un tema que estaría empezando a tratarse en los próximos días.



La bancada del Frente Amplio fijará el próximo lunes la posición oficial sobre el proyecto y si se definen cambios con respecto a los tratamientos para menores de edad.

