"Empezó la campaña sucia", afirmó Selva Andreoli y dijo que le tajearon rueda del auto

Selva Andreoli, publicista y esposa de Esteban Valenti, quien se hizo cargo recientemente de la Campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) denunció este viernes en Twitter que "empezó la campaña sucia" y aseguró que en ese marco le tajearon las ruedas de su auto.

"Bueno, empezó la campaña sucia. Esta ya la viví en otras campañas. Pare mi auto media hora!! Cuando volví tenía tajeada la rueda en dos partes. Según el pistero de la estación fue “con maldad y alevosía, descaradamente”.me pregunto: no había cámaras? No se", escribió en la red social.

Selva Andreoli. Foto: Estefanía Leal

En diálogo con El País, Andreoli indicó que “no es la primera vez" que le ocurre algo así y que se percató de lo sucedido porque el auto le andaba lento y paró en una estación de servicio en la que el pistero le indicó que el neumático había sido tajeado, que no era una pinchadura normal.



“No me extrañaría que sea por la campaña, porque no es la primera vez que nos pasan cosas. Dos veces en campaña entraron a mi agencia a robar”, dijo y también contó que su hijo fue víctima de un robo en su auto en ocasiones anteriores. “Además, ¡no me pasa nunca y me viene a pasar ahora!”, enfatizó.

Trabajador de estación de servicio indica dónde fue tajeada la rueda del auto de Selva Andreoli. Foto: Selva Andreoli

En el mismo sentido se expresó Esteban Valenti en la red social. "A cuidarse, ya nos pasó en otras campañas. Selva se fue a hacer un estudio médico en Estadio Centenario y le tajearon toda una cubierta", publicó, y se preguntó: "¿Casualidad?". "En otras nos destrozaron autos frente al Banco central (2004) y nos robaron archivos de videos", relató.