La emotiva carta que escribió uno de los hijos de Larrañaga: "Te amo guerrero"

Tras la muerte de Jorge Larrañaga de un paro cardiorespiratorio que terminó con su vida a los 64 años, uno de sus cuatro hijos le escribió unas sentidas palabras: "Dame la mitad de tus fuerzas que me darán para seguir", pidió Juan Larrañaga.

"Personaje inigualable, distinto y auténtico como nunca vi en mi vida. Te amo guerrero, te amo Guapo. Dame la mitad de tus fuerzas que me darán para seguir", escribió.

"Toca meter hoy más que nunca. Voy a lograr todo lo que algún día me dijiste que era capaz de lograr papi, lo voy a hacer por vos qué se que nos estás acompañando y siempre dejaste tu alma por nosotros. Siempre juntos viejito, te voy a llevar en alto y lleno de orgullo. Para siempre Guapo. Guerrero inigualable", agregó.

El exministro del Interior tenía cuatro hijos, todos varones: Jorge, Aparicio y Juan, de su primer matrimonio, y Faustino, del segundo.



Juan dedicó unas palabras para su padre en distintos posteos a través de la red Instagram. Allí señaló que "el dolor es inexplicable, inigualable y desgarrador".



"Toca salir y seguir, como siempre nos enseñaste a salir de los peores momentos. Vos nunca hubieses permitido que caigamos y eso no va a pasar viejito. Te amo con toda mi alma papá, toca seguir por tu camino. Te tengo conmigo siempre, dame un poquito de tus fuerzas para seguir", añadió.

Por otra parte, Juan agradeció por el apoyo que le han transmitido a él y su familia: "Las redes sociales y su gente muchas veces nos causaron demasiado dolor. En este omento toca agradecer a la cantidad de gente que me escribió. No tengo palabras con ninguno de ustedes. Se aprecia desde lo más profundo del corazón".



Asimismo sumó: "Intento contestar a todos, pero son demasiadas esas personas atentas y que dejaron su mensajito. Sin palabras con esa gente, con eso me quedo".



"Eso es lo que generabas viejito, me hiciste abrir los ojos y darme cuenta que estabas más allá de una bandera. Me regalaste las mejores palabras de personas que incluso no eran de tu ideología. Gracias gente, gracias de verdad", finalizó.



Ayer durante el velorio llevado a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo junto a los cuatro hijos de Larrañaga. A su salida, recordó lo mucho que el ministro disfrutaba de ser padre y que su momento de paz era cuando estaba con ellos.